    iPhone Air Samsung Galaxy S25 Edge ile aynı kaderi paylaşıyor: Üretim azaltılıyor

    iPhone Air her ne kadar Çin’de stokları tüketse de global pazarda beklenen satışları yapamadı. Apple diğer modellerin üretimini arttırmak adına iPhone Air üretimini azaltıyor.

    iPhone Air Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S25 Edge modeli, ultra ince tasarımına rağmen düşük satış performansı nedeniyle Galaxy Edge serisinin iptal edilmesini gündeme getirmişti. Şimdi benzer bir tablo Apple cephesinde yaşanıyor. Şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone Air modeli, zarif ve ince gövdesine rağmen beklenen ilgiyi göremedi.

    iPhone Air bekleneni veremedi

    The Elec’in Japonya merkezli Mizuho Securities’e dayandırdığı rapora göre Apple, iPhone Air üretimini bu yıl yaklaşık bir milyon adet azaltmayı planlıyor. Nedeni ise cihazın küresel pazarlarda tahminlerin altında kalan satış rakamları.

    iPhone Air, çıkış döneminde Çin’de hızla tükenmiş olsa da, Batı pazarlarında beklenen satış başarısını yakalayamadı. Analiz uzmanları, modelin fiyat-performans dengesinin kullanıcıları kararsız bıraktığını belirtiyor. Birçok tüketici, daha uygun fiyatlı iPhone 17 veya gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkan iPhone 17 Pro modellerine yönelmiş durumda.

    Bu durum seri içerisinde dengeleri değiştirdi. Zira firma, iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin üretimini toplamda iki milyon adet artırmayı planlıyor. Böylece 2026’nın ilk çeyreği için iPhone 17 serisinin toplam üretim tahmini 88 milyondan 94 milyona yükseltilmiş durumda.
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

