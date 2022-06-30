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    Apple'ın ikinci nesil OLED iPad'i Gen 8.5 OLED teknolojisine sahip olacak

    Apple'ın OLED ekranlı ilk iPad'i, 2024'te piyasaya sürmesi bekleniyor. İkinci nesil OLED iPad'lerde ise Gen 8.5 OLED teknolojisini kullanacak olan Apple, bu iPad'leri 2025'te piyasaya sürebilir.
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    Apple'ın ikinci nesil OLED iPad'i Gen 8.5 OLED ile gelebilir
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    Apple, geçtiğimiz sene iPad ve MacBook serilerini mini LED ekranlara geçirmeye başlamıştı. Apple'ın bir sonraki adımı ise büyük ihtimal OLED ekrana geçmek olacaktır. Yeni çıkan söylentilere göre ise ekran tedarikçisi Samsung Display'in Gen 8.5 OLED teknolojisi, yeni gelecek olan iPad'lerde kullanılmaya başlanacak.

    Apple'ın Gen 8.5 OLED teknolojisine sahip iPad'i 2025'te piyasaya sürülebilir 

    Samsung Display'in 2024'ün sonlarına doğru Apple'ın ikinci nesil OLED iPad'i için panel üretimine başlayacağı tahmin ediliyor. İkinci nesil OLED iPad'te kullanılacak olan Gen 8.5 OLED ekran teknolojisi oldukça merak uyandırmakta. Zira pil ömrünü uzatacağı ve daha kaliteli bir ekran deneyimi sunacağı söylenmekte. 

    Apple'ın ikinci nesil OLED iPad'i Gen 8.5 OLED ile gelebilir
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    Apple'ın, ekran teknolojisinde mini LED ekranlara geçmesinden sonra yakın bir zamanda OLED ekrana geçeceği tahmin ediliyor. Mini LED ekranların aksine, OLED paneller kendinden yayılan pikseller kullanır ve arkadan aydınlatma gerektirmez. Bu da kontrast oranını iyileştirebilir ve gelecekteki iPad ve MacBook modellerinde daha uzun pil ömrü sağlayabilir.

    İlk OLED iPad modellerinin 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yüzden ikinci nesil modeller için hedeflenen ekranlar 2024'ün sonlarına doğru seri üretime başlayabilir ve cihazlar 2025'te piyasaya sürülebilir.

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    _Dominic_Toretto_ 1 gün önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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