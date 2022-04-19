“Apple Silicon bizi çok zorladı”

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Önce mobil tarafta özelleştirilmiş ARM işlemciler ile yeni bir devrimin kapısını aralayan Apple, sonrasında masaüstüne geçiş yaparak dengeleri alt üst etti. Bir üretici konumundayken yonga tasarımcısı da olmak Apple için en büyük zorluktu.

Yonga tasarımında zorluklar

Apple donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Johny Srouji, verdiği bir demeçte Apple Silicon projesinin zor bir kumar olduğunu ve pandeminin de gelişiyle çok zorlu bir sürece dönüştüğünü ifade etti.

Apple M2 yonga seti çok kalabalık geliyor. 3 gün önce eklendi

Yonga tasarımcılığı macerasına iPad ve iPhone için mobil yongalar geliştirerek başlayan Apple, binlerce mühendisten oluşan bir kadroya sahip. Batarya gibi çok kısıtlayıcı bir engeli olan ekip derin bir yazılım-donanım entegrasyonu ile üstesinden gelmeyi başardı.

2017 yılında Mac bilgisayarlarda Intel işlemcilerden kaynaklı darboğazlar yaşanması fitili ateşleyen olay oldu. O günden itibaren bir masaüstü işlemci için saha araştırmasına giren Apple uzun bir süre planlama yaptı zira en düşük Mac ürününden Mac Pro modeline kadar ölçeklenebilmesi gerekiyordu.

Kaynaklar Apple Silicon projesi ile birlikte Srouji’nin ekibinin ürün geliştirmede kritik bir noktaya yükselmesini sağladığını ve zamanla Srouji’nin şirket içerisinde etkisinin arttığını ifade ediyor.

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Pandemi döneminde ise hiç beklenmedik zorluklar şirketleri sarsmaya başlamıştı. Özellikle uzaktan çalışma şartları tasarımcı ve üretici firmalar için alışılmadık bir şeydi. Srouji kameralar yardımıyla uzaktan yonga mimarilerinin mikroskopik ölçekte incelenmesini mümkün hale getirmiş. Video görüşmeler ile birlikte farklı bölgelerdeki mühendisler hızlı aksiyon almayı başarmış.

Pandemi dönemini hafif sıyrıklarla atlatmayı başaran Srouji’nin ekibi şu sıralarda Apple M2 yonga seti için çalışmalarını sürdürüyor. WWDC 2022 veya sonbahar etkinliklerinde yeni M2 yongalarının sahneye çıkması bekleniyor.



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