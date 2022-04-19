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    “Apple Silicon bizi çok zorladı”

    Apple Silicon yonga projesi masaüstü dünyasında yeni bir devrime imza atarken ARM mimarisinin elinin güçlenmesini sağladı. Geliştirme süreci ise hiç de kolay olmadı. 
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    Johny Srouji
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    Önce mobil tarafta özelleştirilmiş ARM işlemciler ile yeni bir devrimin kapısını aralayan Apple, sonrasında masaüstüne geçiş yaparak dengeleri alt üst etti. Bir üretici konumundayken yonga tasarımcısı da olmak Apple için en büyük zorluktu. 

    Yonga tasarımında zorluklar

    Apple donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Johny Srouji, verdiği bir demeçte Apple Silicon projesinin zor bir kumar olduğunu ve pandeminin de gelişiyle çok zorlu bir sürece dönüştüğünü ifade etti. 

    Yonga tasarımcılığı macerasına iPad ve iPhone için mobil yongalar geliştirerek başlayan Apple, binlerce mühendisten oluşan bir kadroya sahip. Batarya gibi çok kısıtlayıcı bir engeli olan ekip derin bir yazılım-donanım entegrasyonu ile üstesinden gelmeyi başardı. 

    2017 yılında Mac bilgisayarlarda Intel işlemcilerden kaynaklı darboğazlar yaşanması fitili ateşleyen olay oldu. O günden itibaren bir masaüstü işlemci için saha araştırmasına giren Apple uzun bir süre planlama yaptı zira en düşük Mac ürününden Mac Pro modeline kadar ölçeklenebilmesi gerekiyordu. 

    Kaynaklar Apple Silicon projesi ile birlikte Srouji’nin ekibinin ürün geliştirmede kritik bir noktaya yükselmesini sağladığını ve zamanla Srouji’nin şirket içerisinde etkisinin arttığını ifade ediyor. 

    Apple Silicon
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    Pandemi döneminde ise hiç beklenmedik zorluklar şirketleri sarsmaya başlamıştı. Özellikle uzaktan çalışma şartları tasarımcı ve üretici firmalar için alışılmadık bir şeydi. Srouji kameralar yardımıyla uzaktan yonga mimarilerinin mikroskopik ölçekte incelenmesini mümkün hale getirmiş. Video görüşmeler ile birlikte farklı bölgelerdeki mühendisler hızlı aksiyon almayı başarmış. 

    Pandemi dönemini hafif sıyrıklarla atlatmayı başaran Srouji’nin ekibi şu sıralarda Apple M2 yonga seti için çalışmalarını sürdürüyor. WWDC 2022 veya sonbahar etkinliklerinde yeni M2 yongalarının sahneye çıkması bekleniyor. 
     

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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