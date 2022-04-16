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    Apple M2 yonga setiyle en az 9 Mac bilgisayar bekleniyor

    Yeni Apple M2 yonga seti serisinin grafik tarafında biraz daha arttırılmış performans getirmesi beklenirken çekirdek başlangıçları ile Apple M1 ile aynı olabilir. 
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    Apple M2
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    Uzun süredir M1 yonga setinin devam neslini duyurmayan Apple bu yıl içerisinde beklenen hareketi yapabilir. Apple M2 ile birlikte yine pek çok Mac cihazında güncelleme göreceğiz. 

    Apple M2 yonga seti neler sunacak?

    Apple M2 yonga setinin yapısı ile ilgili farklı iddialar mevcut.  Zira 2+6 veya 4+6 şeklinde bir başlangıç bekleniyor. Grafik tarafında ise 10 kümeli bir yapı bizi karşılıyor. M2 Pro ve Max ise 12 çekirdeğe yükseliyor. 

    Bazı uygulamaların test sürümlerinde Apple M2 yonga setinin yer almaya başladığı tespit edilmiş. Kaynaklar Apple M2 yonga setinin yeni Mac mini ile açılışı yapacağını iddia ediyor. Sonrasında MacBook Air gelecek. 

    14 ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri M2 Pro ve Max yonga setleri ile geliyor. Yine Mac mini modelinin en üst versiyonunda Pro işlemci yer alacak. Son olarak Mac Pro, ya M2 Max veya M2 Ultra yonga seti ile gelecek. WWDC 2022 konferansında bir duyuru beklenirken asıl hareketlilik ise sonbahar döneminde başlayacak. 
     

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 18 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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