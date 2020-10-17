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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı

    ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş Mac'lerin yıl sonu itibarıyla sahneye çıkması bekleniyordu. Apple bu yöndeki ilk adımını önümüzdeki ay atmaya hazırlanıyor.
    5 gün
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı
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    Apple, Eylül ayında Apple Watch SE ve Series 6 akıllı saatlerinin yanı sıra yeni iPad Air’i tanıtmıştı. Şirket bundan birkaç gün önce ise iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ile birlikte HomePod mini akıllı hoparlörünü lanse etti.

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    Apple şimdi de yeni bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknoloji analisti ve duyumcu Jon Prosser'e göre, Apple 17 Kasım'da bir etkinlik düzenleyecek. Lansman her zaman olduğu gibi bir hafta öncesinden yani 10 Kasım'da duyurulacak.

    İlk cihaz 13 inç MacBook Pro olabilir

    Sızıntıya göre etkinlikte ARM işlemcili ilk Mac'le tanışacağız. Yeni platformu temel alan ilk cihazın bir dizüstü bilgisayar olacağı söyleniyor. Apple kuvvetle muhtemel A14X Bionic işlemcili 13 inç MacBook Pro'yu sahneye çıkaracak. Bu işlemci yeni iPad Air ve iPhone 12'de kullanılan A14 Bionic'in geliştirilmiş versiyonu olacak.

    Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın dizüstü bilgisayarlara yönelik ilk ARM tabanlı işlemcilerinin 12 çekirdekli bir tasarıma olacağını hatırlatalım. Intel işlemcilere kıyasla CPU ve GPU performansında hatırı sayılır bir artış göstermeleri bekleniyor. Ek olarak Kasım'daki lansmanda macOS Big Sur'un kararlı sürümünün duyurusu da yapılabilir.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1316920210453049344 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    35 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün en beğenilen
    Bu iş olursa Apple bir çok kozu eline alır. Intele bağlı kalmak Apple'ın hiç işine gelmiyordu. Özellikle son dönemde Intel performansı hiç iyi değil, ayrıca bence Macbook Pro'ların en büyük problemi ısınma problemi. Ürünleri istediği gibi geliştiremedi Apple Intel'den dolayı. Fakat yazılım tarafında kafam karışık, yani MacOs iPadOs işletim sistemininde kullanılan uygulamaları nasıl çalıştıracak, nasıl iki işletim sistemini bir araya getirecek merak ediyorum.
    Fakat genel olarak İşletim Sistemi firmalarının bir yeniliğe ihtiyacı var. 20 sene önceden hiç bir fark yok hala bence.
    Bu iş olursa Apple bir çok kozu eline alır. Intele bağlı kalmak Apple'ın hiç işine gelmiyordu. Özellikle son dönemde Intel performansı hiç iyi değil, ayrıca ben...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    XemreG (Rüştü Emre Genç) 14 sa.
    Arm işlemcisi bakımından apple çok mantıklı hareket ediyor ipad pro bile çoğu bilgisayardan çok daha hızlı işlem yapabiliyor hemde çok daha az güç ile windows bu konuda donanımı kendi yapmadığı için komut setleri kısmında sınırlı donanım desteği sağlayarak ilerleyecektir muhtemelen ama apple sadece kendi donanımını destekleyecek komut setleriyle harikalar yaratabilir.. Bu bir anlamda windows apple için kendini optimize ederse windows çok verimli çalışacak ama işin içine emulatör girerse verim muhtemelen yerlerde olacak anlamına geliyor..



    İpad ios programlarının hepsi aslında hali hazırda arm üstüne inşaa edilmiş uygulamalar küçük bir çözünürlük değişikliği ile direk aktarılabilir bu aslında önü çok açık olan bir mecra yani artık telefon uygulamalarıda profesyonel uygulamalara kavuşacak anlamına gelir ve cihazdan bağımsız kullanılabileceği anlamı taşır. Şahsen daha az performanslada olsa photoshopun tam sürümünün iphoneda olmasını isterdim açıkcası.. Oyun sektörü içinde güzel bir olay..



    Heycan ile bekliyoruz bakalım..
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 4 gün
    intelin açıkları bitmiyor yamalaya yamalaya i5 macbook oldu celeron işlemcili pc
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    interwap (Volkan ) 5 gün
    Microsoft ARM sistemlerde x86 uygulamaları çalıştırma çabasında.

    Apple ın burada kozu büyük. Apple eksistemlerine uygulama geliştirenler genelde Apple geliştirici araçlarını kullanıyor. ARM sistemler için tek yapacakları şey tekrar derlemek olacaktır. Geliştiriciler içinde büyük rahatlık.
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    igetsky 5 gün
    16” gelir umarim
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    Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün en beğenilen
    Bu iş olursa Apple bir çok kozu eline alır. Intele bağlı kalmak Apple'ın hiç işine gelmiyordu. Özellikle son dönemde Intel performansı hiç iyi değil, ayrıca bence Macbook Pro'ların en büyük problemi ısınma problemi. Ürünleri istediği gibi geliştiremedi Apple Intel'den dolayı. Fakat yazılım tarafında kafam karışık, yani MacOs iPadOs işletim sistemininde kullanılan uygulamaları nasıl çalıştıracak, nasıl iki işletim sistemini bir araya getirecek merak ediyorum.
    Fakat genel olarak İşletim Sistemi firmalarının bir yeniliğe ihtiyacı var. 20 sene önceden hiç bir fark yok hala bence.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 5 gün (düzenlendi)
    Tabloya baktığımızda ryzen 5950x'den hızlı, 15w tdp işlemcilerden düşük güç tükettiği iddia ediliyor. Hadi bakalım.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 gün (düzenlendi)
    ARM'lı Mac'ler kasımda gösterilecek. E, Windows 10'un X86_64 programlarını çalıştırabilen ARM'lı sürümü de kasımda çıkacak. MS gidip de Apple'ın etkinliğine çıkıp BootCamp ile artık çalışıyoruz diye çıkmasın sonra xd
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mehmetgencer 5 gün Furkooo85
    Bu geçici bir çözüm. Stabilite olarak pek bir şey beklememek lazım. Microsoft çok büyük bir pazar payına sahip ve bu dönüşümü gerçekleştiremedi. Ama Arm noktasında ciddi adımlar atmaya başlıyor. Arm64 uygulamaların bu geçiş süresi uzatılmadan gelmesi gerekiyor. 2021 yılında çok fazla microsoft haberi duyacağız gibi duruyor. Yeni başlat menüsü ve arayüz tasarımı ve aynı zamanda OOBE tasarımı güncellenecek.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    "Intel işlemcilere kıyasla CPU ve GPU performansında hatırı sayılır bir artış göstermeleri bekleniyor."

    Enteresan. Bekleyelim bakalım ne kadar hatırı sayılır gelişme olacak tablet işlemcisi ile.
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