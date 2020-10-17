Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı

Apple, Eylül ayında Apple Watch SE ve Series 6 akıllı saatlerinin yanı sıra yeni iPad Air’i tanıtmıştı. Şirket bundan birkaç gün önce ise iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ile birlikte HomePod mini akıllı hoparlörünü lanse etti.İlginizi Çekebilir ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor
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Apple şimdi de yeni bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknoloji analisti ve duyumcu Jon Prosser'e göre, Apple 17 Kasım'da bir etkinlik düzenleyecek. Lansman her zaman olduğu gibi bir hafta öncesinden yani 10 Kasım'da duyurulacak.
İlk cihaz 13 inç MacBook Pro olabilir
Sızıntıya göre etkinlikte ARM işlemcili ilk Mac'le tanışacağız. Yeni platformu temel alan ilk cihazın bir dizüstü bilgisayar olacağı söyleniyor. Apple kuvvetle muhtemel A14X Bionic işlemcili 13 inç MacBook Pro'yu sahneye çıkaracak. Bu işlemci yeni iPad Air ve iPhone 12'de kullanılan A14 Bionic'in geliştirilmiş versiyonu olacak.
Apple'ın dizüstü bilgisayarlara yönelik ilk ARM tabanlı işlemcilerinin 12 çekirdekli bir tasarıma olacağını hatırlatalım. Intel işlemcilere kıyasla CPU ve GPU performansında hatırı sayılır bir artış göstermeleri bekleniyor. Ek olarak Kasım'daki lansmanda macOS Big Sur'un kararlı sürümünün duyurusu da yapılabilir.
https://twitter.com/jon_prosser/status/1316920210453049344 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Fakat genel olarak İşletim Sistemi firmalarının bir yeniliğe ihtiyacı var. 20 sene önceden hiç bir fark yok hala bence.