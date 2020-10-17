Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı

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Apple, Eylül ayında Apple Watch SE ve Series 6 akıllı saatlerinin yanı sıra yeni iPad Air’i tanıtmıştı. Şirket bundan birkaç gün önce ise iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ile birlikte HomePod mini akıllı hoparlörünü lanse etti.

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Apple şimdi de yeni bilgisayarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknoloji analisti ve duyumcu Jon Prosser'e göre, Apple 17 Kasım'da bir etkinlik düzenleyecek. Lansman her zaman olduğu gibi bir hafta öncesinden yani 10 Kasım'da duyurulacak.

İlk cihaz 13 inç MacBook Pro olabilir

Sızıntıya göre etkinlikte ARM işlemcili ilk Mac'le tanışacağız. Yeni platformu temel alan ilk cihazın bir dizüstü bilgisayar olacağı söyleniyor. Apple kuvvetle muhtemel A14X Bionic işlemcili 13 inç MacBook Pro'yu sahneye çıkaracak. Bu işlemci yeni iPad Air ve iPhone 12'de kullanılan A14 Bionic'in geliştirilmiş versiyonu olacak.

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Apple'ın dizüstü bilgisayarlara yönelik ilk ARM tabanlı işlemcilerinin 12 çekirdekli bir tasarıma olacağını hatırlatalım. Intel işlemcilere kıyasla CPU ve GPU performansında hatırı sayılır bir artış göstermeleri bekleniyor. Ek olarak Kasım'daki lansmanda macOS Big Sur'un kararlı sürümünün duyurusu da yapılabilir.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1316920210453049344

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