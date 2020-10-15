HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak

Apple, Salı günü düzenlediği etkinlikte HomePod mini isimli yeni akıllı hoparlörünü duyurmuştu. Şirket lansman sırasında iki HomePod mini'nin birbirleriye eşleştirilerek stereo ses üretebileceklerini açıkladı. Peki HomePod mini'yi HomePod ile eşleştirmek mümkün olacak mı?İlginizi Çekebilir Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini
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Bu sorunun cevabı ne yazık ki Hayır. Yani HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamıyor. Sadece iki HomePod veya iki HomePod mini'yi birbirleriyle eşleştirme olanağı var. Yani iki farklı ürünü eşleştirip stereo ses elde etmek gibi bir durum söz konusu değil.
İki hoparlör birlikte kullanılabilecek
Ancak bu iki cihazın birlikte kullanılabileceği senaryolar mevcut. Mesela evde HomePod ve HomePod mini varsa bunlar dinlenen müziği farklı odalarda çalmak için kullanılabilecek. Ayrıca Apple'ın yeni Intercom özelliği her iki cihazda da çalışıyor.
Sesli iletişim özelliği olarak tanımlayabileceğimiz Intercom, aile üyelerinin evde birbirleriyle iletişim kurmalarına imkan veriyor. Bu özellik sayesinde bir HomePod’dan diğerine sesli mesaj göndererek bu sesin, belirlenen HomePod hoparlöründe otomatik olarak çalınmasını sağlayabiliyorsunuz.
https://www.macrumors.com/2020/10/14/homepod-mini-homepod-cant-be-stereo-paired/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS