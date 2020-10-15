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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak

    Apple iki HomePod Mini'nin istendiğinde birbirleriyle eşleştirilerek stereo hoparlör olarak kullanılabileceğini açıklamıştı. Ancak aynı şey HomePod mini ve HomePod için geçerli olmayacak.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak
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    Apple, Salı günü düzenlediği etkinlikte HomePod mini isimli yeni akıllı hoparlörünü duyurmuştu. Şirket lansman sırasında iki HomePod mini'nin birbirleriye eşleştirilerek stereo ses üretebileceklerini açıkladı. Peki HomePod mini'yi HomePod ile eşleştirmek mümkün olacak mı?

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    Ayrıca Bkz. "Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek"

    Bu sorunun cevabı ne yazık ki Hayır. Yani HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamıyor. Sadece iki HomePod veya iki HomePod mini'yi birbirleriyle eşleştirme olanağı var. Yani iki farklı ürünü eşleştirip stereo ses elde etmek gibi bir durum söz konusu değil.

    HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak
    Tam Boyutta Gör

    İki hoparlör birlikte kullanılabilecek

    Ancak bu iki cihazın birlikte kullanılabileceği senaryolar mevcut. Mesela evde HomePod ve HomePod mini varsa bunlar dinlenen müziği farklı odalarda çalmak için kullanılabilecek. Ayrıca Apple'ın yeni Intercom özelliği her iki cihazda da çalışıyor.

    Sesli iletişim özelliği olarak tanımlayabileceğimiz Intercom, aile üyelerinin evde birbirleriyle iletişim kurmalarına imkan veriyor. Bu özellik sayesinde bir HomePod’dan diğerine sesli mesaj göndererek bu sesin, belirlenen HomePod hoparlöründe otomatik olarak çalınmasını sağlayabiliyorsunuz.



    https://www.macrumors.com/2020/10/14/homepod-mini-homepod-cant-be-stereo-paired/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    59 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Güç değeri ile alakası yok extra çip falan gerekmiştir Apple maliyet olmasın diye. Sony'nin farklı model hoparlörleri birbirine bağlanabiliyor mesela farklı watt değerlerinde hemde
    Güç değeri ile alakası yok extra çip falan gerekmiştir Apple maliyet olmasın diye. Sony'nin farklı model hoparlörleri birbirine bağlanabiliyor mesela farklı wat...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf.
    Teknik olarak iki farklı güç bir amfi’ye sürülebilir netice biri Şişhane biri Tophane çalar
    Yanıtla +1
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    AirSupport (SK ) 1 hf.
    Fiyatı uygunsa neden almayalım?
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    farklı ses rengi ve gücü olan hoparlörlerle stereo kalitesiz olur zaten.şaşırmamak lazım.amazon,google ürünlerin 3 misli fiyatına büyük modeli satamayınca mini çıkardı apple.olan bu.ama geç kaldı.alan aldı
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Inovatif Apple
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Güç değeri ile alakası yok extra çip falan gerekmiştir Apple maliyet olmasın diye. Sony'nin farklı model hoparlörleri birbirine bağlanabiliyor mesela farklı watt değerlerinde hemde
    Yanıtla +5
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    joven 1 hf.
    Her iki hoparlörün güç değerleri farklı zaten bu olamaz
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