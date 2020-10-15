HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak

Tam Boyutta Gör

Apple, Salı günü düzenlediği etkinlikte HomePod mini isimli yeni akıllı hoparlörünü duyurmuştu. Şirket lansman sırasında iki HomePod mini'nin birbirleriye eşleştirilerek stereo ses üretebileceklerini açıkladı. Peki HomePod mini'yi HomePod ile eşleştirmek mümkün olacak mı?

İlginizi Çekebilir

Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini

Ayrıca Bkz. "Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek"

Bu sorunun cevabı ne yazık ki Hayır. Yani HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamıyor. Sadece iki HomePod veya iki HomePod mini'yi birbirleriyle eşleştirme olanağı var. Yani iki farklı ürünü eşleştirip stereo ses elde etmek gibi bir durum söz konusu değil.

Tam Boyutta Gör

İki hoparlör birlikte kullanılabilecek

Ancak bu iki cihazın birlikte kullanılabileceği senaryolar mevcut. Mesela evde HomePod ve HomePod mini varsa bunlar dinlenen müziği farklı odalarda çalmak için kullanılabilecek. Ayrıca Apple'ın yeni Intercom özelliği her iki cihazda da çalışıyor.

Sesli iletişim özelliği olarak tanımlayabileceğimiz Intercom, aile üyelerinin evde birbirleriyle iletişim kurmalarına imkan veriyor. Bu özellik sayesinde bir HomePod’dan diğerine sesli mesaj göndererek bu sesin, belirlenen HomePod hoparlöründe otomatik olarak çalınmasını sağlayabiliyorsunuz.

https://www.macrumors.com/2020/10/14/homepod-mini-homepod-cant-be-stereo-paired/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.