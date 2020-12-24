Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın ortağı TSMC tesislerinde bulunan 5nm üretim hatlarının yüzde 80’ini ayırdığı gündeme gelmişti. Apple bununla yetinmedi ve 3nm üretim hatlarından da belirli bir pay talep etti.
Apple uzun vadeli plan yapıyor
Masa üstü sistemlerini de ARM mimarisine geçirme kararı alan Apple yonga dünyasında önemli bir yere gelmiş olacak. Bunun yanında ARM tabanlı olarak tasarlanan işlemci modellerinin sayısı da artacak. Haliyle Apple’a daha fazla üretim bandı gerekecek.İlginizi Çekebilir Apple M1X yonga seti ufukta göründü
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Gelecek yıl itibariyle 300 milyon civarında ARM tabanlı cihaz satması beklenen Apple, ortağı TSMC’nin 5nm üretim hatlarının yüzde 80’ini kapatmıştı. 2022 yılında 3nm sürecinde yonga tasarlayacağı tahmin edilen Apple yine ortağının kapısını çaldı.
Gelen bilgilere göre Apple yine belirli bir 3nm üretim hattını kapatmış durumda. TSMC test üretiminde aylık 50 bin işlemci üretimine ulaşmayı hedefliyor. Hacimli üretime geçildiğinde ise bu rakam haliyle kat kat artacak.
TSMC’nin 3nm üretimi için yaptığı yatırımları çıkarabilmek için en az 300 milyon işlemci siparişi alması gerektiği ifade ediliyor. Apple da mevcut potansiyeliyle buna en uygun aday. Bu bakımdan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade ediliyor.
Apple haricinde şu anda 3nm sürecinde net bilgiler olan başka bir tasarımcı yok ancak Qualcomm da muhtemelen mevcut yol haritasında 2022 yılında geçiş yapacaktır. Ayrıca Qualcomm üst seviyede Samsung döküm tesislerini kullanıyor. Bu bakımdan TSMC’nin 2022 yılında Apple hariç bir yükü olmayabilir.
https://wccftech.com/apple-secures-3nm-tsmc-chip-production/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Sadece satılmak için yapılıyor ve gerisi düşünülmüyor. Piyasada ki hangi bilgisayar tasarımının üstüne koyarak ilerledi çok merak ediyorum. her sene yeni bir model her sene yeni bir saçma deneme ile bize kakalıyorlar.
Yok efendim 5 ekranlı dizüstü, 10 parmaklı klavye, bilmem yüzde kaç kasa ekran oranı, 10+1 ses sistemi. Bırakın bu saçmalıkları, zaten olsa apple bunları cihazlarına koyar. Donanım kalitesinde apple nirvana da.. diğerleri gibi çer çöpü bir araya getirip üretim yapmıyor.
fanboyluk mu evet dibine kadar fan boyum.. beğenmeyenler, katlanamayanlar gitsin kumda oynasın.
edit. adamların iphone kadar anakartı var. dünyanın işini yapıyor. ifix kanalında apple donanımlarına bakın bir de diğer tenekelerin içinde ki donanımlara bakın. gösterilen özen ve kaliteyi kasanın içinde bile hisseder ve görürsünüz.
starbucks 'ta kerimcan'a hava olur.