Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı

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Geçtiğimiz günlerde Apple’ın ortağı TSMC tesislerinde bulunan 5nm üretim hatlarının yüzde 80’ini ayırdığı gündeme gelmişti. Apple bununla yetinmedi ve 3nm üretim hatlarından da belirli bir pay talep etti.

Apple uzun vadeli plan yapıyor

Masa üstü sistemlerini de ARM mimarisine geçirme kararı alan Apple yonga dünyasında önemli bir yere gelmiş olacak. Bunun yanında ARM tabanlı olarak tasarlanan işlemci modellerinin sayısı da artacak. Haliyle Apple’a daha fazla üretim bandı gerekecek.

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Gelecek yıl itibariyle 300 milyon civarında ARM tabanlı cihaz satması beklenen Apple, ortağı TSMC’nin 5nm üretim hatlarının yüzde 80’ini kapatmıştı. 2022 yılında 3nm sürecinde yonga tasarlayacağı tahmin edilen Apple yine ortağının kapısını çaldı.

Gelen bilgilere göre Apple yine belirli bir 3nm üretim hattını kapatmış durumda. TSMC test üretiminde aylık 50 bin işlemci üretimine ulaşmayı hedefliyor. Hacimli üretime geçildiğinde ise bu rakam haliyle kat kat artacak.

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TSMC’nin 3nm üretimi için yaptığı yatırımları çıkarabilmek için en az 300 milyon işlemci siparişi alması gerektiği ifade ediliyor. Apple da mevcut potansiyeliyle buna en uygun aday. Bu bakımdan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade ediliyor.

Apple haricinde şu anda 3nm sürecinde net bilgiler olan başka bir tasarımcı yok ancak Qualcomm da muhtemelen mevcut yol haritasında 2022 yılında geçiş yapacaktır. Ayrıca Qualcomm üst seviyede Samsung döküm tesislerini kullanıyor. Bu bakımdan TSMC’nin 2022 yılında Apple hariç bir yükü olmayabilir.

https://wccftech.com/apple-secures-3nm-tsmc-chip-production/

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