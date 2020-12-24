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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı

    Gelecek yıl 5nm sürecinde tasarımlarını çeşitlendirecek olan Apple bir sonraki yıl ise 3nm sürecinde üretime geçecek. Bunun için TSMC ile görüşmeler yapıyor.
    5 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı
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    Geçtiğimiz günlerde Apple’ın ortağı TSMC tesislerinde bulunan 5nm üretim hatlarının yüzde 80’ini ayırdığı gündeme gelmişti. Apple bununla yetinmedi ve 3nm üretim hatlarından da belirli bir pay talep etti.

    Apple uzun vadeli plan yapıyor

    Masa üstü sistemlerini de ARM mimarisine geçirme kararı alan Apple yonga dünyasında önemli bir yere gelmiş olacak. Bunun yanında ARM tabanlı olarak tasarlanan işlemci modellerinin sayısı da artacak. Haliyle Apple’a daha fazla üretim bandı gerekecek.

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    Gelecek yıl itibariyle 300 milyon civarında ARM tabanlı cihaz satması beklenen Apple, ortağı TSMC’nin 5nm üretim hatlarının yüzde 80’ini kapatmıştı. 2022 yılında 3nm sürecinde yonga tasarlayacağı tahmin edilen Apple yine ortağının kapısını çaldı.

    Gelen bilgilere göre Apple yine belirli bir 3nm üretim hattını kapatmış durumda. TSMC test üretiminde aylık 50 bin işlemci üretimine ulaşmayı hedefliyor. Hacimli üretime geçildiğinde ise bu rakam haliyle kat kat artacak.

    Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı
    Tam Boyutta Gör

    TSMC’nin 3nm üretimi için yaptığı yatırımları çıkarabilmek için en az 300 milyon işlemci siparişi alması gerektiği ifade ediliyor. Apple da mevcut potansiyeliyle buna en uygun aday. Bu bakımdan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade ediliyor.

    Apple haricinde şu anda 3nm sürecinde net bilgiler olan başka bir tasarımcı yok ancak Qualcomm da muhtemelen mevcut yol haritasında 2022 yılında geçiş yapacaktır. Ayrıca Qualcomm üst seviyede Samsung döküm tesislerini kullanıyor. Bu bakımdan TSMC’nin 2022 yılında Apple hariç bir yükü olmayabilir.



    https://wccftech.com/apple-secures-3nm-tsmc-chip-production/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu tasarıma aşığım. eğer bu bilgisayar ise bizim kullandıklarımız teneke..

    Sadece satılmak için yapılıyor ve gerisi düşünülmüyor. Piyasada ki hangi bilgisayar tasarımının üstüne koyarak ilerledi çok merak ediyorum. her sene yeni bir model her sene yeni bir saçma deneme ile bize kakalıyorlar.

    Yok efendim 5 ekranlı dizüstü, 10 parmaklı klavye, bilmem yüzde kaç kasa ekran oranı, 10+1 ses sistemi. Bırakın bu saçmalıkları, zaten olsa apple bunları cihazlarına koyar. Donanım kalitesinde apple nirvana da.. diğerleri gibi çer çöpü bir araya getirip üretim yapmıyor.

    fanboyluk mu evet dibine kadar fan boyum.. beğenmeyenler, katlanamayanlar gitsin kumda oynasın.

    edit. adamların iphone kadar anakartı var. dünyanın işini yapıyor. ifix kanalında apple donanımlarına bakın bir de diğer tenekelerin içinde ki donanımlara bakın. gösterilen özen ve kaliteyi kasanın içinde bile hisseder ve görürsünüz.
    Şu tasarıma aşığım. eğer bu bilgisayar ise bizim kullandıklarımız teneke.. Sadece satılmak için yapılıyor ve gerisi düşünülmüyor. Piyasada ki hangi bilg...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Aether (Altan Duman) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) khrmndgn
    Normal bir iste calisan birinin bir mac ile uzaktan yakindan alakasi olamaz. bilgisayarda estetik veya donanim kalitesinden bahsederken apple urunlerinin ornek vermeniz dahi sacma.

    starbucks 'ta kerimcan'a hava olur.
    Normal bir iste calisan birinin bir mac ile uzaktan yakindan alakasi olamaz. bilgisayarda estetik veya donanim kalitesinden bahsederken apple urunlerinin ornek ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Virinom (Süleyman Kenar) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekrem71'in Apple haberlerine bakarsak Apple 2030 yılındaki 1nm hatlarını da kapattı, sonrası için uzayda madenciliğe başladı.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    justbejust 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzin verilirse dünyayı da kapatır, kıtlık yapan tekelci mahluk. Kıroyum ama para bende.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu nanometre olayına hastayım.
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    metalmilita 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nereye kadra küçülecek bu işlemciler bunun sınırı nedir ve bu sınıra ulaşıldıktan sonra ne olacak?
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu tasarıma aşığım. eğer bu bilgisayar ise bizim kullandıklarımız teneke..

    Sadece satılmak için yapılıyor ve gerisi düşünülmüyor. Piyasada ki hangi bilgisayar tasarımının üstüne koyarak ilerledi çok merak ediyorum. her sene yeni bir model her sene yeni bir saçma deneme ile bize kakalıyorlar.

    Yok efendim 5 ekranlı dizüstü, 10 parmaklı klavye, bilmem yüzde kaç kasa ekran oranı, 10+1 ses sistemi. Bırakın bu saçmalıkları, zaten olsa apple bunları cihazlarına koyar. Donanım kalitesinde apple nirvana da.. diğerleri gibi çer çöpü bir araya getirip üretim yapmıyor.

    fanboyluk mu evet dibine kadar fan boyum.. beğenmeyenler, katlanamayanlar gitsin kumda oynasın.

    edit. adamların iphone kadar anakartı var. dünyanın işini yapıyor. ifix kanalında apple donanımlarına bakın bir de diğer tenekelerin içinde ki donanımlara bakın. gösterilen özen ve kaliteyi kasanın içinde bile hisseder ve görürsünüz.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    kaan4554 (kaan yıldız) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) khrmndgn
    Hocam kesinlikle katılıyorum, oyun oynamayan adam için şahsımca macbooktan daha iyi bir cihaz yok. Bootcamp ile windows bile normalde kullandığım cihazlardan daha hızlı çalışıyor, şarjı desen bitmiyor, eksiği yok fazlası var. Keşke herkesin bütçesi dahilinde olsa da sahip olabilse.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Aether (Altan Duman) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) khrmndgn
    Normal bir iste calisan birinin bir mac ile uzaktan yakindan alakasi olamaz. bilgisayarda estetik veya donanim kalitesinden bahsederken apple urunlerinin ornek vermeniz dahi sacma.

    starbucks 'ta kerimcan'a hava olur.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    The Brand Planet 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    3nm sürecinde üretilen bir Apple silikon işlemcisini düşününce, yüksek enerji tasarruflu ve hızlı sonuçlar ortaya çıkabilir.
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    smart1978 (X Y) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel niye kapatmiyor :)
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    Virinom (Süleyman Kenar) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekrem71'in Apple haberlerine bakarsak Apple 2030 yılındaki 1nm hatlarını da kapattı, sonrası için uzayda madenciliğe başladı.
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