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    Zayıf satışlar Apple'ı endişelendirdi: iPhone 15 Plus daha düşük fiyatla sunulabilir

    Apple önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 15 serisi ile ilgili planlarını revize ediyor. Görünüşe bakılırsa iPhone 14 Plus'ın zayıf satış performansı, şirketi strateji değişikliğine itecek.
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    Apple strateji değiştiriyor: iPhone 15 Plus daha ucuz olabilir Tam Boyutta Gör

    İçeriden edinilen bilgilere göre Apple, satışları artırmak için iPhone 15 serisinde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Mevcut serinin, özellikle de iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf performansı, şirketi 2023 amiral gemilerine yönelik planlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

    Cupertinolu teknoloji devinin Pro modelleri ile standart modeller arasındaki farkları azaltmayı düşündüğü bildiriliyor. Bu nedenle örneğin, iPhone 15 serisindeki tüm modellerin Dinamik Ada çentik ve belki de iPhone 14 Pro tarzında 48 megapiksel ana kamera ile donatılması muhtemel.

    Apple strateji değiştiriyor: iPhone 15 Plus daha ucuz olabilir Tam Boyutta Gör

    Agresif fiyatlandırma stratejisi

    Şirkete yakın kaynaklar ayrıca Apple'ın fiyatlandırma politikasını yeniden gözden geçirebileceğini, buna bağlı olarak da Plus ve Pro modelleri arasındaki fiyat farkını açmak için agresif bir fiyatlandırma stratejisi benimseyebileceğini söylüyor. Böylece uygun fiyatlı iPhone'lar daha da ucuzlarken, üst düzey Pro ve Pro Max (veya Ultra) ise aynı fiyat bandında satılmaya devam edecek.

    Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo da Apple'ın iPhone 15 serisini farklılaştırma niyetinde olduğunu bildirmiş, şirketin özellikle iPhone 15 Pro Max modelini öne çıkaracağını, hatta bu modelin iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabileceğini söylemişti.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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