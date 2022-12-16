Tam Boyutta Gör World Brand Lab tarafından derlenen dünyanın en etkili 500 markası listesi yayınlandı. Apple, çok sayıda dev markanın yer aldığı 2022 sıralamasında zirveye yerleşti. Yazılım devi Microsoft ikinci sırada yer alırken, geçen yılın lideri Google üçüncülüğe geriledi.

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Marka etkisi pazar geliştirme, pazarları ele geçirme ve kâr elde etme gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirleniyor. 2003'ten beri yayınlanan yıllık sıralamalarda pazar payı, marka sadakati ve küresel liderlik olmak üzere üç temel göstergeye bakıldığını hatırlatalım.

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Dünyanın en etkili ilk 10 markası

Apple Microsoft Google Amazon Walmart Toyota McDonald’s Mercedes-Benz Coca-Cola Tesla

İlk 10 markası arasında Amazon, Walmart, McDonald's, Coca-Cola ve Tesla'nın da bulunduğu sekiz Amerikan şirketi var. Japon Toyota ve Alman Mercedes-Benz'in de bunların arasına girmeyi başardıkları görülüyor. Basın açıklamasına göre, sıralamadaki markaların yaş ortalaması 98.2.

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Apple dünyanın en etkili markaları sıralamasında birinci seçildi