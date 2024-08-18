iPhone 15, iPhone tarihinde en hızlı eskitilen model oldu

- iOS 18 ile öne çıkarılan Apple Intelligence, iPhone 15'lere gelmeyecek
- Daha uygun fiyatlı iPhone SE 4, Apple Intelligence ile geliyor
- Apple Intelligence neden iPhone Pro'larla sınırlı?
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iOS 18 ile öne çıkarılan Apple Intelligence, iPhone 15'lere gelmeyecek
Apple’ın nadir görülen bir hamlesiyle en heyecan verici iOS yapay özellikleri iPhone 15 Pro’lara özel oldu. Apple Intelligence, iPhone 15 veya iPhone 15 Plus’a hiç gelmeyecek. Bu, iPhone 15’in geleceği için çok büyük bir olay. Özellikle yaklaşan iPhone 16 ve iPhone SE 4 modelleri ışığında.
iPhone 16, piyasaya sürüldüğünde Apple Intelligence için tam destek sunması bekleniyor. Bu, kullanıcıların Pro modelini tercih etselerde de etmeseler de güçlü A18 çipinden dolayı iOS 18.1 ile gelecek tüm yeni yapay zeka özelliklerini kullanabilecekleri anlamına geliyor.
Daha uygun fiyatlı iPhone SE 4, Apple Intelligence ile geliyor
iPhone 15 için gerçek tehdit aslında iPhone SE 4. 2025 iPhone SE modeli, daha uygun fiyata Apple Intelligence’ı sunacak. 2022’den bu yana yenilenmeyen iPhone SE’nin OLED ekrana sahip olması ve tasarım olarak iPhone 14’e benzemesi bekleniyor. Dolayısıyla iOS 18 AI özelliklerini beğenenler için iyi bir seçenek olacak.
Apple Intelligence neden iPhone Pro'larla sınırlı?
Apple, bu yıl yeni iOS sürümünün öne çıkan özelliklerini Pro’larla sınırladı. Apple’ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, şirketin her zaman yeni özellikleri eski cihazlara getirmeye çalıştığını ancak Apple Intelligence’ın düzgün çalışması için belli donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. iPhone 15 Pro modelleri, eski modellerde bulunan A16 çipten çok daha hızlı olan 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip A17 Pro çipini kullanıyor. Federighi, tüm uyumlu cihazların en az 8GB RAM’e sahip olmasıyla nedeniyle RAM’in başka bir faktör olduğuna da dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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