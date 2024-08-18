iPhone 15, iPhone tarihinde en hızlı eskitilen model oldu

Tam Boyutta Gör iPhone 15, iOS 18’in en büyük yeni özelliklerine sahip olmayacak. Apple Intelligence ilk olarak Haziran ayında tanıtıldığında, özellikle şaşırtıcı bir ayrıntıyla geldi: Uyumlu cihaz listesi çok kısaydı, özellikle de iPhone'lar için. Çok yakında tanıtılacak iPhone 16, sonrasında gelecek iPhone SE 4 modeliyle birlikte iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’a ilgi daha da azalacak.

iPhone 15 Pro'ya özel iOS 18.1 dev beta 2 yayınlandı 5 gün önce eklendi

iOS 18 ile öne çıkarılan Apple Intelligence, iPhone 15'lere gelmeyecek

Apple’ın nadir görülen bir hamlesiyle en heyecan verici iOS yapay özellikleri iPhone 15 Pro’lara özel oldu. Apple Intelligence, iPhone 15 veya iPhone 15 Plus’a hiç gelmeyecek. Bu, iPhone 15’in geleceği için çok büyük bir olay. Özellikle yaklaşan iPhone 16 ve iPhone SE 4 modelleri ışığında.

iPhone 16, piyasaya sürüldüğünde Apple Intelligence için tam destek sunması bekleniyor. Bu, kullanıcıların Pro modelini tercih etselerde de etmeseler de güçlü A18 çipinden dolayı iOS 18.1 ile gelecek tüm yeni yapay zeka özelliklerini kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Daha uygun fiyatlı iPhone SE 4, Apple Intelligence ile geliyor

iPhone 15 için gerçek tehdit aslında iPhone SE 4. 2025 iPhone SE modeli, daha uygun fiyata Apple Intelligence’ı sunacak. 2022’den bu yana yenilenmeyen iPhone SE’nin OLED ekrana sahip olması ve tasarım olarak iPhone 14’e benzemesi bekleniyor. Dolayısıyla iOS 18 AI özelliklerini beğenenler için iyi bir seçenek olacak.

Apple Intelligence neden iPhone Pro'larla sınırlı?

Apple, bu yıl yeni iOS sürümünün öne çıkan özelliklerini Pro’larla sınırladı. Apple’ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, şirketin her zaman yeni özellikleri eski cihazlara getirmeye çalıştığını ancak Apple Intelligence’ın düzgün çalışması için belli donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. iPhone 15 Pro modelleri, eski modellerde bulunan A16 çipten çok daha hızlı olan 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip A17 Pro çipini kullanıyor. Federighi, tüm uyumlu cihazların en az 8GB RAM’e sahip olmasıyla nedeniyle RAM’in başka bir faktör olduğuna da dikkat çekiyor.

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