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    iPhone 15, iPhone tarihinde en hızlı eskitilen model oldu

    Yakında tanıtılacak iPhone 16 serisindeki tüm modeller iOS 18 yapay zeka özellikleriyle gelecek. Apple Intelligence olmadan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın geleceği pek parlak görülmüyor.
    iphone 15 en çabuk eskitilen iphone oldu Tam Boyutta Gör
    iPhone 15, iOS 18’in en büyük yeni özelliklerine sahip olmayacak. Apple Intelligence ilk olarak Haziran ayında tanıtıldığında, özellikle şaşırtıcı bir ayrıntıyla geldi: Uyumlu cihaz listesi çok kısaydı, özellikle de iPhone'lar için. Çok yakında tanıtılacak iPhone 16, sonrasında gelecek iPhone SE 4 modeliyle birlikte iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’a ilgi daha da azalacak.

    iOS 18 ile öne çıkarılan Apple Intelligence, iPhone 15'lere gelmeyecek

    Apple’ın nadir görülen bir hamlesiyle en heyecan verici iOS yapay özellikleri iPhone 15 Pro’lara özel oldu. Apple Intelligence, iPhone 15 veya iPhone 15 Plus’a hiç gelmeyecek. Bu, iPhone 15’in geleceği için çok büyük bir olay. Özellikle yaklaşan iPhone 16 ve iPhone SE 4 modelleri ışığında.

    iPhone 16, piyasaya sürüldüğünde Apple Intelligence için tam destek sunması bekleniyor. Bu, kullanıcıların Pro modelini tercih etselerde de etmeseler de güçlü A18 çipinden dolayı iOS 18.1 ile gelecek tüm yeni yapay zeka özelliklerini kullanabilecekleri anlamına geliyor.

    Daha uygun fiyatlı iPhone SE 4, Apple Intelligence ile geliyor

    iPhone 15 için gerçek tehdit aslında iPhone SE 4. 2025 iPhone SE modeli, daha uygun fiyata Apple Intelligence’ı sunacak. 2022’den bu yana yenilenmeyen iPhone SE’nin OLED ekrana sahip olması ve tasarım olarak iPhone 14’e benzemesi bekleniyor. Dolayısıyla iOS 18 AI özelliklerini beğenenler için iyi bir seçenek olacak.

    Apple Intelligence neden iPhone Pro'larla sınırlı?

    Apple, bu yıl yeni iOS sürümünün öne çıkan özelliklerini Pro’larla sınırladı. Apple’ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, şirketin her zaman yeni özellikleri eski cihazlara getirmeye çalıştığını ancak Apple Intelligence’ın düzgün çalışması için belli donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. iPhone 15 Pro modelleri, eski modellerde bulunan A16 çipten çok daha hızlı olan 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip A17 Pro çipini kullanıyor. Federighi, tüm uyumlu cihazların en az 8GB RAM’e sahip olmasıyla nedeniyle RAM’in başka bir faktör olduğuna da dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 15, iPhone 15 Plus ve
    6 etiket daha Apple Intelligence iOS 18.1 Teknoloji Haberleri Apple Telefon Mobil Teknolojiler
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