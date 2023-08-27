Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14 vs iPhone 15: Tüm modeller için işte beklenen değişiklikler

    Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Pek çok iPhone kullanıcısı ise şimdiden iPhone 14'ten iPhone 15'e geçilir mi diye soruyor. İşte beklenen değişiklikler:
    iPhone 14 vs iPhone 15: Tüm modeller için beklenen değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 modellerini bir aydan kısa bir süre içinde tanıtmasını bekleniyor. Bu seneki Pro modelleri mevcut iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine göre önemli değişiklikler ve yükseltmelerle gelecek. Aynı şekilde yeni modeller de geçen yılın temel modellerine göre ciddi değişiklikler getirecek. Bu nedenle şimdiden kullanıcılar iPhone 14'ten iPhone 15'e geçilir mi diye soruyor. Bu sorunun cevabı gelmesi beklenen yirmiden fazla yükseltme ve değişiklikte yatıyor olabilir.

    iPhone 15 Pro modelleriyle ilgili yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir devam eden söylentiler ışığında ortaya pek çok bilgi ve detay çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman, DSCC'den Ross Young, Apple analisti Ming-Chi Kuo ve diğerleri gibi güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre yeni nesil iPhone 15 Pro’lar için beklenen tüm özellikleri bir araya getirdik. Bu bilgilerin bazıları doğrulanmış olsa da bazıları için durum söylentiden ibaret olabilir. Yine de kafalarda genel bir resim oluşturmak için aşağıdaki karşılaştırma tablosu faydalı olabilir.

    iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
    ‌iPhone 14 Pro‌ ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max ‌iPhone 15 Pro‌ ve ‌iPhone 15 Pro‌ Max
    90° kenarlı cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasa Hafif kavisli kenarlara sahip hafif titanyum kasa
    2,17 mm ekran çerçeveleri 1,55 mm ekran çerçeveleri
    7,85 mm kalınlık 8,25 mm kalınlık
    Sessiz anahtarı Eylem Düğmesi
    Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (20Gb/s ila 40Gb/s)
    3x'e kadar optik zoom özellikli telefoto kamera 6x'e kadar optik yakınlaştırma özellikli Periscope telefoto kamera (yalnızca iPhone 15 Pro Max)
    ƒ/1.79 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera
    LiDAR tarayıcı Daha verimli LiDAR tarayıcı
    A16 Bionic çip (5nm) A17 Bionic çip (3nm)
    OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm)
    6GB bellek 8GB bellek
    U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm)
    Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem
    Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı
    Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği
    Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği
    27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği
    128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri
    Gümüş, altın, uzay siyahı ve koyu mor renk seçenekleri Gümüş, uzay siyahı, gri ve lacivert renk seçenekleri
    Beyaz 1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu
    999 dolar ve 1.099 dolardan başlayan fiyatlar 1,099 dolar ve 1,199 dolardan başlayan fiyatlar
    iPhone 14 Pro'dan iPhone 15 Pro'ya Geçilir mi? İşte beklenen değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Benzer durum iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için de geçerli durumda. Halihazırda bu modeller için oldukça fazla bilgi ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla beklentiler şekillenmiş diyebiliriz. Temel iPhone 14 modellerinin aksine iPhone 15 ve 15 Plus'ta en dikkat çeken deteya elbette Dinamik Ada'nın gelişi olacak. Ancak bunun yanında yaklaşık bir düzine kadar değişiklik de bulunacak.  
    iPhone 14 vs iPhone 15
    ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Plus ‌iPhone 15‌ ve  iPhone 15‌ Plus
    90° kenarlı havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kasa Hafif kavisli kenarlara sahip havacılık sınıfı alüminyum kasa
    Parlak cam arka kısım Buzlu cam arka kısım
    "Çentik" TrueDepth kamera düzeni Dinamik Ada
    7,79 mm kalınlık 7,81 mm kalınlığında
    Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (480Mb/s)
    12 megapiksel kamera 48 megapiksel kamera
    ƒ/1,5 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera
    A15 Bionic çip A16 Bionic çip
    OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm)
    U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm)
    Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem
    Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı
    Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği
    Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği
    27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği
    Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı, mor ve (PRODUCT) RED renk seçenekleri Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı ve mercan pembesi/turuncu renk seçenekleri
    1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu

    Son oalrak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleriyle birlikte iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin 12 Eylül Salı günü tanıtılması bekleniyor. Apple’ın tanıtımdan sonra cihazları 22 Eylül tarihinde piyasaya süreceği söyleniyor. Ek olarak standart iPhone 15 için fiyat artışı hakkında hiçbir şey duymadık ve bu nedenle Apple'ın iPhone 15 ile aynı 799 dolar başlangıç ​​fiyatına sadık kalmasını umuyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    payday 2 arkadaşlarla oynama xanax kafası opel meriva yorum 120 bin tl araba önerisi 2023 a101 hırsızlık cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız