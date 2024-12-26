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    Apple, tamamen çerçevesiz bir iPhone istiyor ancak yakın zamanda gerçekleşmeyecek

    Apple'ın Samsung ve LG ile uzun yıllardır çerçevesiz bir iPhone ekranı üzerinde çalıştığı ancak hala üretim aşamasından uzak olduğu bildiriliyor. Peki çerçevesiz iPhone ne zaman gelecek?
    Apple, tamamen çerçevesiz bir iPhone çıkarmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Telefonların ekran çerçeveleri son yıllarda giderek küçülse de, tamamen çerçevesiz bir telefon hayali hala uzakta. Apple'ın Samsung Display ve LG Display ile uzun yıllardır çerçevesiz bir iPhone ekranı üzerinde çalıştığı ancak hala üretim aşamasından uzak olduğu bildiriliyor.

    Güney Koreli The Elec'in haberine göre, başlangıçta Apple, 2025 veya 2026 yılında sıfır çerçeveli bir iPhone çıkarmak istiyordu. Ancak bunun 2026 yılında bile gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Bunun nedeni, teknolojinin henüz hazır olmaması.

    Apple, tamamen çerçevesiz bir iPhone çıkarmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın çerçevesiz bir iPhone elde etmek için ekranı Apple Watch'ın ekranında olduğu gibi kenarlarda eğmeyi ve çakıl taşı görünümü elde etmeyi amaçladığı aktarılıyor. Kavisli ekranlar önceleri Samsung tarafından ekranın sağ ve sol kenarlarında uygulandı ve son zamanlarda Çinli üreticiler, dört bir tarafından mikro kavisli ekranlarla karşımıza çıktı. Ancak Apple, görüntünün bozulması nedeniyle ekranın kavisli kısma kadar taşmasını istemiyor.

    Çerçevesiz ekranın sorunları

    Bu tür bir ekranın uygulanmasının bazı sorunları bulunuyor. Bu sorunlar, OLED panelin devrelerinin ekranın altında bükülmesi gerekliliği, anten alanının sağlanması ve parazit sorunları, ekranın düşmelere karşı dayanıksız olması ve yanlarda görüntünün bozulması olarak sıralanıyor. Bu zorluklar nedeniyle sıfır çerçeveli bir iPhone'un 2027'den önce gelmesi beklenmiyor. 

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