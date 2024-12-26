Apple, tamamen çerçevesiz bir iPhone istiyor ancak yakın zamanda gerçekleşmeyecek

Güney Koreli The Elec'in haberine göre, başlangıçta Apple, 2025 veya 2026 yılında sıfır çerçeveli bir iPhone çıkarmak istiyordu. Ancak bunun 2026 yılında bile gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Bunun nedeni, teknolojinin henüz hazır olmaması.
Çerçevesiz ekranın sorunları
Bu tür bir ekranın uygulanmasının bazı sorunları bulunuyor. Bu sorunlar, OLED panelin devrelerinin ekranın altında bükülmesi gerekliliği, anten alanının sağlanması ve parazit sorunları, ekranın düşmelere karşı dayanıksız olması ve yanlarda görüntünün bozulması olarak sıralanıyor. Bu zorluklar nedeniyle sıfır çerçeveli bir iPhone'un 2027'den önce gelmesi beklenmiyor.
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.