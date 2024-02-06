Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple TV+, 2024'te çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

    Bu yıl çok sayıda yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak olan Apple TV+, 2024'ün ilk yarısında ekrana gelecek film ve dizilerden görüntüleri derlediği bir tanıtım videosu yayınladı.
    Apple TV+ 2024'te çıkacak dizilerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Apple TV+, Netflix ve Disney+ gibi zorlu rakiplerle girdiği rekabette biraz geri planda kalmış olsa da aslında yavaş yavaş bu alandaki varlığını güçlendiriyor. Ted Lasso, For All Mankind, Severance gibi başarılı dizilere imza atmasının yanı sıra Martin Scorsese ve Ridley Scott gibi saygın yönetmenlerin yeni filmlerini de sinemaseverlere sunan Apple TV+, 2024'e de dolu dolu bir programla girdi. Özellikle dizi tarafında bu yıl çok sayıda yapımı izleyicilerle buluşturacak olan platform, dün bir tanıtım videosu paylaşarak 2024'te yayınlayacağı içerikleri tanıttı.

    Sinemalarda gösterildikten sonra çok yakında Apple TV+'ta yerlerini alacak olan Killers of the Flower Moon ve Napoleon gibi filmlerin de yer aldığı tanıtım videosunda asıl ön plana çıkan yapımlar yeni diziler oluyor. Apple tarafından paylaşılan bu tanıtım videosu; Presumed Innocent, Dark Matter, Sugar ve Franklin gibi merakla beklenen dizilerden ilk görüntüleri içeriyor. Bunların yanı sıra The Big Door Prize, Loot ve Trying gibi Apple TV+ dizilerinin yeni sezonlarından da görüntülere yer veriliyor.

    Apple TV+, Yılın İlk Yarısında Yayınlanacak Dizilerin Yayın Tarihlerini Açıkladı

    Apple, Television Critics Association'ın yıllık basın turu kapsamında yayınladığı tanıtım videosunu paylaştıktan kısa süre sonra, bu videoda yer verdiği pek çok dizinin çıkış tarihlerini de basın mensuplarıyla paylaştı.

    Ben Mendelsohn'ın Christian Dior'a, Juliette Binoche'un ise Coco Chanel'e hayat verdiği The New Look, 14 Şubat'ta ekrana gelecek. Todd A. Kessler'ın yaratıcısı olduğu dizi, bu iki moda devinin arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanacak.

    Noomi Rapace'ın uzaydan döndükten sonra hayatı hakkında bazı gerçekleri sorgulamaya başlayan bir astronota hayat verdiği psikolojik gerilim dizisi Constellation, 21 Şubat'ta başlayacak.

    Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'un suikasta uğramasının ardından başlatılan insan avını anlatan mini dizi Manhunt, 15 Mart'ta izleyici ile buluşacak.

    20 Mart'ta ise Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Leslie Bibb gibi isimleri bir araya getiren mini dizi Palm Royale başlayacak.

    15 Nisan'da izleyici ile buluşacak olan Sugar, bu yıl Apple TV+'ta ekrana gelen en dikkat çekici yapımlardan biri olacak. Ünlü oyuncu Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği Sugar, zengin bir ailenin Los Angeles'ta kaybolan kızını bulmaya çalışan bir dedektife odaklanıyor. Yönetmen koltuğunda Oscar adayı Fernando Meirelles oturuyor.

    Apple TV+ 2024'te çıkacak dizilerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Daha önce John Adams ile televizyon tarihinin en başarılı dönem dizilerinden birine imza atan Kirk Ellis'in imzasını taşıyan yeni mini dizi Franklin ise 12 Nisan'da ekrana gelecek. Dizi, adından da anlaşılacağı üzere ABD'nin kurucu atalarından olan Benjamin Franklin'e odaklanacak. Benjamin Franklin'i usta oyuncu Michael Douglas'ın canlandırdığı dizi, artık 70'li yaşlarında olan Franklin'in Fransa'daki çalışmaları sayesinde ABD'nin kuruluşuna nasıl hizmet ettiğini analatacak.

    Blake Crouch'un çok satan romanından televizyona uyarlanan bilim-kurgu dizisi Dark Matter, 8 Mayıs'ta başlayacak. Jennifer Connelly, Joel Edgerton ve Alice Braga gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, kendi hayatının farklı versiyonlarının içine çekilen ve bir yandan farklı olasılıkları keşfederken bir yandan ailesine dönme mücadelesi veren bir adama odaklanacak.

    Bu yıl Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak bir diğer dikkat çekici yapım da yıldız oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği Presumed Innocent olacak. Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyan dizide Gyllenhaal, adı cinayet davasına karışan bir savcıya hayat verecek. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştıracak. Dizi, 14 Haziran'da başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    barfiks boy uzatır mı bursa zengin semtleri ders çalışıyorum ama çabuk unutuyorum votka kusturur mu salam zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız