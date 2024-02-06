Apple TV+, 2024'te çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

Sinemalarda gösterildikten sonra çok yakında Apple TV+'ta yerlerini alacak olan Killers of the Flower Moon ve Napoleon gibi filmlerin de yer aldığı tanıtım videosunda asıl ön plana çıkan yapımlar yeni diziler oluyor. Apple tarafından paylaşılan bu tanıtım videosu; Presumed Innocent, Dark Matter, Sugar ve Franklin gibi merakla beklenen dizilerden ilk görüntüleri içeriyor. Bunların yanı sıra The Big Door Prize, Loot ve Trying gibi Apple TV+ dizilerinin yeni sezonlarından da görüntülere yer veriliyor.
Apple TV+, Yılın İlk Yarısında Yayınlanacak Dizilerin Yayın Tarihlerini Açıkladı
Apple, Television Critics Association'ın yıllık basın turu kapsamında yayınladığı tanıtım videosunu paylaştıktan kısa süre sonra, bu videoda yer verdiği pek çok dizinin çıkış tarihlerini de basın mensuplarıyla paylaştı.
Ben Mendelsohn'ın Christian Dior'a, Juliette Binoche'un ise Coco Chanel'e hayat verdiği The New Look, 14 Şubat'ta ekrana gelecek. Todd A. Kessler'ın yaratıcısı olduğu dizi, bu iki moda devinin arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanacak.
Noomi Rapace'ın uzaydan döndükten sonra hayatı hakkında bazı gerçekleri sorgulamaya başlayan bir astronota hayat verdiği psikolojik gerilim dizisi Constellation, 21 Şubat'ta başlayacak.
Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'un suikasta uğramasının ardından başlatılan insan avını anlatan mini dizi Manhunt, 15 Mart'ta izleyici ile buluşacak.
20 Mart'ta ise Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Leslie Bibb gibi isimleri bir araya getiren mini dizi Palm Royale başlayacak.
15 Nisan'da izleyici ile buluşacak olan Sugar, bu yıl Apple TV+'ta ekrana gelen en dikkat çekici yapımlardan biri olacak. Ünlü oyuncu Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği Sugar, zengin bir ailenin Los Angeles'ta kaybolan kızını bulmaya çalışan bir dedektife odaklanıyor. Yönetmen koltuğunda Oscar adayı Fernando Meirelles oturuyor.
Daha önce John Adams ile televizyon tarihinin en başarılı dönem dizilerinden birine imza atan Kirk Ellis'in imzasını taşıyan yeni mini dizi Franklin ise 12 Nisan'da ekrana gelecek. Dizi, adından da anlaşılacağı üzere ABD'nin kurucu atalarından olan Benjamin Franklin'e odaklanacak. Benjamin Franklin'i usta oyuncu Michael Douglas'ın canlandırdığı dizi, artık 70'li yaşlarında olan Franklin'in Fransa'daki çalışmaları sayesinde ABD'nin kuruluşuna nasıl hizmet ettiğini analatacak.
Blake Crouch'un çok satan romanından televizyona uyarlanan bilim-kurgu dizisi Dark Matter, 8 Mayıs'ta başlayacak. Jennifer Connelly, Joel Edgerton ve Alice Braga gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, kendi hayatının farklı versiyonlarının içine çekilen ve bir yandan farklı olasılıkları keşfederken bir yandan ailesine dönme mücadelesi veren bir adama odaklanacak.
Bu yıl Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak bir diğer dikkat çekici yapım da yıldız oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği Presumed Innocent olacak. Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyan dizide Gyllenhaal, adı cinayet davasına karışan bir savcıya hayat verecek. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştıracak. Dizi, 14 Haziran'da başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.