Apple TV+'ın yeni dizisi Prime Target'tan ilk fragman yayınlandı

Prime Target, 22 Ocak'ta Apple TV+'ta İzleyici ile Buluşacak
Daha önce Sherlock ve Doctor Who gibi dizilerin senarist ekibinde yer alan Steve Thompson'ın yaratıcısı olduğu Prime Target, genç bir matematik dehası olan Edward Brooks'a odaklanıyor. Dünyadaki bütün bilgisayarlara erişmesini sağlayacak dev bir keşfin eşiğinde olan Brooks, bu buluşu daha dünyaya sunulmadan yok etmek isteyen bir düşmanla karşı karşıya olduğunu fark eder. Bu durum, onun projesini takip eden genç NSA ajanı Taylah Sanders'ın da dikkatinden kaçmaz. Kısa süre içinde dev bir komplonun içine çekilen ikili, çok geç olmadan bu komplonun arkasındaki gerçekleri çözmek zorundadır.
Leo Woodalll ve Quintessa Swindell'ın başrollerini paylaştığı dizide Stephen Rea, David Morrissey, Martha Plimpton, Sidse Babett Knudsen, Jason Flemyng, Harry Lloyd ve Ali Suliman gibi isimler rol alıyor.
Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapım şirketi olan Scott Free, dizinin yapımcılığını üstleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil