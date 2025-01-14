Apple TV+'ın yeni dizisi Prime Target'tan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple TV+, bu ay yeni bir diziyi daha izleyicilerle buluşturacak. 22 Ocak'ta başlayacak olan Prime Target, bir komplonun içine çekilen genç bir matematik dehasının aksiyon dolu hikâyesini ekrana taşıyacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple, dün diziden ilk fragmanı yayınladı.

Prime Target, 22 Ocak'ta Apple TV+'ta İzleyici ile Buluşacak

Daha önce Sherlock ve Doctor Who gibi dizilerin senarist ekibinde yer alan Steve Thompson'ın yaratıcısı olduğu Prime Target, genç bir matematik dehası olan Edward Brooks'a odaklanıyor. Dünyadaki bütün bilgisayarlara erişmesini sağlayacak dev bir keşfin eşiğinde olan Brooks, bu buluşu daha dünyaya sunulmadan yok etmek isteyen bir düşmanla karşı karşıya olduğunu fark eder. Bu durum, onun projesini takip eden genç NSA ajanı Taylah Sanders'ın da dikkatinden kaçmaz. Kısa süre içinde dev bir komplonun içine çekilen ikili, çok geç olmadan bu komplonun arkasındaki gerçekleri çözmek zorundadır.

Severance 3. sezon için beklenen açıklama geldi 1 gün önce eklendi

Leo Woodalll ve Quintessa Swindell'ın başrollerini paylaştığı dizide Stephen Rea, David Morrissey, Martha Plimpton, Sidse Babett Knudsen, Jason Flemyng, Harry Lloyd ve Ali Suliman gibi isimler rol alıyor.

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapım şirketi olan Scott Free, dizinin yapımcılığını üstleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.