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    Presumed Innocent, Apple TV+'ın en çok izlenen dizisi oldu

    Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği suç dizisi Presumed Innocent, Apple TV+'ın bugüne kadar en çok izlenen drama dizisi oldu. Bu başarı, yeni sezonların da önünü açtı.
    Presumed Innocent 2. sezon onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Apple TV+'ın yeni suç dizisi Presumed Innocent, 12 Haziran'da izleyici ile buluştu. Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Scott Turow'un daha önce sinemaya da uyarlanan romanından uyarlanan dizi, ilk başta bir limited dizi olarak, yani başı sonu belli tek sezonluk bir dizi olarak hazırlanmıştı. Ancak izleyicilerin yoğun ilgisi yeni sezonlara kapı araladı. Nitekim Apple TV+ sevilen diziye 2. sezon onayını verdi.

    Apple 2. sezon onayını duyururken, Presumed Innocent'ın drama türünde bugüne kadar en çok izlenen dizilerini olduğunu açıkladı. Bu da dizinin dikkat çekici bir başarıya imza attığını gösteriyor. Çünkü bu, Presumed Innocent'ın Severance, Foundation, For All Mankind gibi popüler dizileri bile geride bıraktığı anlamına geliyor.

    Presumed Innocent 2. Sezon, Yeni Bir Davaya Odaklanacak

    Presumed Innocent'ın 2. sezonu yeni bir davaya odaklanacak. Ancak ilk sezondan bazı karakterlerin geri dönebileceği söyleniyor. Bu karakterlerin kimler olacağı belirsizliğini koruduğu için Jake Gyllenhaal'ın geri dönüp dönmeyeceği de bilinmiyor.

    Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizide Gyllenhaal, adı bir cinayet davasına karışan bir savcıya hayat veriyor. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştırıyor.

    Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyan dizide Jake Gyllenhaal'a Ruth Negga, Bill Camp, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle, Elizabeth Marvel, Lily Rabe, Renate Reinsve gibi isimler eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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