Presumed Innocent, Apple TV+'ın en çok izlenen dizisi oldu

Apple 2. sezon onayını duyururken, Presumed Innocent'ın drama türünde bugüne kadar en çok izlenen dizilerini olduğunu açıkladı. Bu da dizinin dikkat çekici bir başarıya imza attığını gösteriyor. Çünkü bu, Presumed Innocent'ın Severance, Foundation, For All Mankind gibi popüler dizileri bile geride bıraktığı anlamına geliyor.
Presumed Innocent 2. Sezon, Yeni Bir Davaya Odaklanacak
Presumed Innocent'ın 2. sezonu yeni bir davaya odaklanacak. Ancak ilk sezondan bazı karakterlerin geri dönebileceği söyleniyor. Bu karakterlerin kimler olacağı belirsizliğini koruduğu için Jake Gyllenhaal'ın geri dönüp dönmeyeceği de bilinmiyor.
Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizide Gyllenhaal, adı bir cinayet davasına karışan bir savcıya hayat veriyor. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştırıyor.
Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyan dizide Jake Gyllenhaal'a Ruth Negga, Bill Camp, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle, Elizabeth Marvel, Lily Rabe, Renate Reinsve gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.