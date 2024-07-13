Presumed Innocent, Apple TV+'ın en çok izlenen dizisi oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın yeni suç dizisi Presumed Innocent, 12 Haziran'da izleyici ile buluştu. Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Scott Turow'un daha önce sinemaya da uyarlanan romanından uyarlanan dizi, ilk başta bir limited dizi olarak, yani başı sonu belli tek sezonluk bir dizi olarak hazırlanmıştı. Ancak izleyicilerin yoğun ilgisi yeni sezonlara kapı araladı. Nitekim Apple TV+ sevilen diziye 2. sezon onayını verdi.

Apple 2. sezon onayını duyururken, Presumed Innocent'ın drama türünde bugüne kadar en çok izlenen dizilerini olduğunu açıkladı. Bu da dizinin dikkat çekici bir başarıya imza attığını gösteriyor. Çünkü bu, Presumed Innocent'ın Severance, Foundation, For All Mankind gibi popüler dizileri bile geride bıraktığı anlamına geliyor.

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Presumed Innocent 2. Sezon, Yeni Bir Davaya Odaklanacak

Presumed Innocent'ın 2. sezonu yeni bir davaya odaklanacak. Ancak ilk sezondan bazı karakterlerin geri dönebileceği söyleniyor. Bu karakterlerin kimler olacağı belirsizliğini koruduğu için Jake Gyllenhaal'ın geri dönüp dönmeyeceği de bilinmiyor.

Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizide Gyllenhaal, adı bir cinayet davasına karışan bir savcıya hayat veriyor. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştırıyor.

Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyan dizide Jake Gyllenhaal'a Ruth Negga, Bill Camp, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle, Elizabeth Marvel, Lily Rabe, Renate Reinsve gibi isimler eşlik ediyor.

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