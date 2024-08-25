Apple TV+'ın sevilen dizisi Ted Lasso geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple TV+, bu pazardaki Netflix ve Disney+ gibi güçlü rakiplerinin arkasında kalmış olsa da özellikle son birkaç yıl içinde pek çok dikkat çekici diziye imza attı. Apple TV+'ın izleyici nezdinde karşılık bulan ilk orijinal dizilerinden biri ise Ted Lasso oldu. Futboldan anlamadığı hâlde bir İngiliz futbol takımının başına geçen eski bir Amerikan futbolu koçuna odaklanan dizi, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. İzlenme rakamları ve ödüllerle de bu başarısını taçlandıran dizi, geçtiğimiz yıl yayınlanan 3. sezonuyla final yaptı. Ancak görünen o ki bu final yapma kararından daha şimdiden vazgeçilmiş bile.

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Ted Lasso 4. Sezonuyla Geri Dönüyor

Sevilen dizisini devam ettirme niyetinde olan Apple TV+, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Hannah Waddingham, Brett Goldstein ve Jeremy Swift gibi isimlerin kontratlarını uzattı. Öte yandan dizinin başrol oyuncu Jason Sudeikis'in de bu sürecin bir parçası olduğu ve diziyi geri döndürme çalışmalarına doğrudan katkıda bulunduğu söyleniyor.

Ted Lasso'nun finali, bu hikâyenin yeni bir sezon ya da bir devam dizisiyle devam ettirilmesine açık kapı bırakmıştı. Bu yüzden şimdi diziyi geri getirmek için öyle büyük değişiklikler yapılması gerekmeyecek.

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