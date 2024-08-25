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    Anlık Bildirim

    Apple TV+'ın sevilen dizisi Ted Lasso geri dönüyor

    Apple TV+, en sevilen dizilerinden olan Ted Lasso'yu geri getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan 3. sezonuyla final yapan dizinin 4. sezonu için hazırlıklara başlandı.
    Ted Lasso 4. sezonuyla geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Apple TV+, bu pazardaki Netflix ve Disney+ gibi güçlü rakiplerinin arkasında kalmış olsa da özellikle son birkaç yıl içinde pek çok dikkat çekici diziye imza attı. Apple TV+'ın izleyici nezdinde karşılık bulan ilk orijinal dizilerinden biri ise Ted Lasso oldu. Futboldan anlamadığı hâlde bir İngiliz futbol takımının başına geçen eski bir Amerikan futbolu koçuna odaklanan dizi, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. İzlenme rakamları ve ödüllerle de bu başarısını taçlandıran dizi, geçtiğimiz yıl yayınlanan 3. sezonuyla final yaptı. Ancak görünen o ki bu final yapma kararından daha şimdiden vazgeçilmiş bile.

    Ted Lasso 4. Sezonuyla Geri Dönüyor

    Sevilen dizisini devam ettirme niyetinde olan Apple TV+, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Hannah Waddingham, Brett Goldstein ve Jeremy Swift gibi isimlerin kontratlarını uzattı. Öte yandan dizinin başrol oyuncu Jason Sudeikis'in de bu sürecin bir parçası olduğu ve diziyi geri döndürme çalışmalarına doğrudan katkıda bulunduğu söyleniyor.

    Ted Lasso'nun finali, bu hikâyenin yeni bir sezon ya da bir devam dizisiyle devam ettirilmesine açık kapı bırakmıştı. Bu yüzden şimdi diziyi geri getirmek için öyle büyük değişiklikler yapılması gerekmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 23 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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