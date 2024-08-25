Apple TV+'ın sevilen dizisi Ted Lasso geri dönüyor

Ted Lasso 4. Sezonuyla Geri Dönüyor
Sevilen dizisini devam ettirme niyetinde olan Apple TV+, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Hannah Waddingham, Brett Goldstein ve Jeremy Swift gibi isimlerin kontratlarını uzattı. Öte yandan dizinin başrol oyuncu Jason Sudeikis'in de bu sürecin bir parçası olduğu ve diziyi geri döndürme çalışmalarına doğrudan katkıda bulunduğu söyleniyor.
Ted Lasso'nun finali, bu hikâyenin yeni bir sezon ya da bir devam dizisiyle devam ettirilmesine açık kapı bırakmıştı. Bu yüzden şimdi diziyi geri getirmek için öyle büyük değişiklikler yapılması gerekmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.