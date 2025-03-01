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    Anlık Bildirim

    HBO Max'in abone sayısı açıklandı; Disney+ ile arayı kapatıyor

    Yakında Türkiye'de de yayın yapmaya başlayacak olan HBO Max'in toplam abone sayısı açıklandı. Warner Bros.'un dijital platformu bir ara epey gerisinde olduğu Disney+ ile arayı kapatıyor.
    HBO Max Tam Boyutta Gör
    HBO Max ilk kurulduğu dönemde kötü pazarlamanın da etkisiyle beklenen çıkışı yapamamıştı. Ancak yıllar geçtikçe HBO Max'in tanınırlığı arttı. Diğer yandan Warner Bros. Discovery bu dijital platformu yeni pazarlara da götürdü. Bu da platformun çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Nitekim bugün artık HBO Max ile Disney+ arasındaki fark kapanmış durumda.

    Bu hafta son çeyreğin mali sonuçlarını paylaşan Warner Bros. Discovery, HBO Max'in (resmi adıyla Max) dünya genelindeki abone sayısının 116.9 milyona ulaştığını açıkladı. Bu da platformun son çeyrekte 6.4 milyon abone eklediği anlamına geliyor.

    HBO Max Yakında Türkiye'de de Yayın Yapmaya Başlayacak

    Max yeni pazarlara yayılmaya devam ettiği için bu artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Disney+ bir duraklama dönemine girdiği için, HBO Max'in yakın bir gelecekte Disney+'a yetişmesi, hatta onu geçmesi söz konusu olabilir. Disney, dijital platformunun abone sayısını en son 124 milyon olarak açıklamıştı. Yani aradaki fark epey düştü. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi bu ikisinin yetişemeyeceği kadar arayı açmış durumda.

    Max çok yakında Türkiye pazarına da resmi olarak giriş yapacak. Son yıllarda içeriklerini hissedarı olduğu BluTV üzerinden Türkiye'ye sunan Warner Bros. Discovery, bu baharda BluTV'yi Max'e dönüştürecek.

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