HBO Max'in abone sayısı açıklandı; Disney+ ile arayı kapatıyor

Bu hafta son çeyreğin mali sonuçlarını paylaşan Warner Bros. Discovery, HBO Max'in (resmi adıyla Max) dünya genelindeki abone sayısının 116.9 milyona ulaştığını açıkladı. Bu da platformun son çeyrekte 6.4 milyon abone eklediği anlamına geliyor.
HBO Max Yakında Türkiye'de de Yayın Yapmaya Başlayacak
Max yeni pazarlara yayılmaya devam ettiği için bu artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Disney+ bir duraklama dönemine girdiği için, HBO Max'in yakın bir gelecekte Disney+'a yetişmesi, hatta onu geçmesi söz konusu olabilir. Disney, dijital platformunun abone sayısını en son 124 milyon olarak açıklamıştı. Yani aradaki fark epey düştü. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi bu ikisinin yetişemeyeceği kadar arayı açmış durumda.
Max çok yakında Türkiye pazarına da resmi olarak giriş yapacak. Son yıllarda içeriklerini hissedarı olduğu BluTV üzerinden Türkiye'ye sunan Warner Bros. Discovery, bu baharda BluTV'yi Max'e dönüştürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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