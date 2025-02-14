Robert Pattinson, The Batman 2'nin çekimlerine ne zaman başlanacağını açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman'in devam filminin çekimlerine normalde çoktan başlanmış olması gerekiyordu. Ancak bu projenin başındaki isim olan Matt Reeves senaryoyu bir türlü tamamlamayınca çekimlere bir türlü başlanamadı. Buna paralel olarak filmin vizyon tarihi de birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı.

Bu konuda gelen son haberler, The Batman 2'nin çekimlerine ilkbaharın sonlarına doğru başlanacağını söylüyordu. Ancak görünen o ki yeni Batman filmi bu tarihte sete çıkmaya da hazır olmayacak. Çünkü Batman'e hayat veren Robert Pattinson, filmin çekimlerine bu yılın sonlarına doğru başlayacaklarını söylüyor.

Yeni filmi Mickey 17'nin prömiyeri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Robert Pattinson, The Batman 2'nin çekimlerine bu yılın sonunda başlayacaklarını açıkladı.

Yeni Kaptan Amerika filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı 1 gün önce eklendi

The Batman 2, İlk Filmden Beş Yıl Sonra Gösterime Girecek

Tüm bu gecikmeler yüzünden iki Batman filmi arasında beş yıl geçmiş olacak. Çünkü The Batman 2 için açıklanan son vizyon tarihi 1 Ekim 2027'ydi. Bu tarihin bir daha ertelenmesi beklenmiyor ama her halükârda yeni Batman filmi epey gecikmeli geliyor olacak.

İlk filmin ana ekibini yeniden bir araya getirecek olan The Batman 2 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Matt Reeves'in daha önceki açıklamalarından, ilk filmle ikinci film arasında belli bir periyodun geçmiş olacağını biliyoruz. Ancak bu sıçramanın ne kadar büyük olacağı bilinmiyor.

Filmde Robert Pattinson'ın yanı zıra Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Jeffrey Wright da ilk filmdeki rollerini tekrarlayacak. Aynı şekilde Colin Farrell da Penguen rolüyle geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.