Robert Pattinson, The Batman 2'nin çekimlerine ne zaman başlanacağını açıkladı

Bu konuda gelen son haberler, The Batman 2'nin çekimlerine ilkbaharın sonlarına doğru başlanacağını söylüyordu. Ancak görünen o ki yeni Batman filmi bu tarihte sete çıkmaya da hazır olmayacak. Çünkü Batman'e hayat veren Robert Pattinson, filmin çekimlerine bu yılın sonlarına doğru başlayacaklarını söylüyor.
Yeni filmi Mickey 17'nin prömiyeri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Robert Pattinson, The Batman 2'nin çekimlerine bu yılın sonunda başlayacaklarını açıkladı.
The Batman 2, İlk Filmden Beş Yıl Sonra Gösterime Girecek
Tüm bu gecikmeler yüzünden iki Batman filmi arasında beş yıl geçmiş olacak. Çünkü The Batman 2 için açıklanan son vizyon tarihi 1 Ekim 2027'ydi. Bu tarihin bir daha ertelenmesi beklenmiyor ama her halükârda yeni Batman filmi epey gecikmeli geliyor olacak.
İlk filmin ana ekibini yeniden bir araya getirecek olan The Batman 2 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Matt Reeves'in daha önceki açıklamalarından, ilk filmle ikinci film arasında belli bir periyodun geçmiş olacağını biliyoruz. Ancak bu sıçramanın ne kadar büyük olacağı bilinmiyor.
Filmde Robert Pattinson'ın yanı zıra Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Jeffrey Wright da ilk filmdeki rollerini tekrarlayacak. Aynı şekilde Colin Farrell da Penguen rolüyle geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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