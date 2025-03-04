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    HBO Max'in Türkiye'de yayına başlayacağı tarih açıklandı; BluTV'nin yerini alacak

    Bu baharda Türkiye'de resmi olarak yayına başlayacağı açıklanan HBO Max'in tam olarak ne zaman yayın hayatına başlayacağı belli oldu. Hepsiburada işbirliğinin akıbeti de netlik kazandı.
    HBO Max Tam Boyutta Gör
    Warner Bros Discovery ve BluTV, aralık ayında ortak bir açıklama yayınladı ve Warner Bros'un popüler dijital platformu HBO Max'in bu baharda BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayına başlayacağını duyurdu. O dönemde yapılan açıklamada daha net bir tarih verilmemişti ama merak edilen bu soru da bugün cevap buldu. HBO Max, Türkiye'deki yayın hayatına 15 Nisan'da başlayacak.

    15 Nisan'dan itibaren BluTV'nin yerini HBO Max, ya da şu anda kullandığı resmi adıyla Max alacak. BluTV abonelerinin Max uygulamasını indirmeleri gerekecek. Ama bunun ötesinde bir değişiklik yapmaları gerekmeyecek. BluTV aboneleri, mevcut kullanıcı bilgileriyle Max'e giriş yapıp, mevcut paketleri üzerinden aboneliklerini sürdürecekler.

    BluTV'nin HBO Max'e Dönüşmesi, Hepsiburada Üzerinden Abone Olanları Etkilemeyecek

    BluTV'nin Max'e dönüşecek olması, Hepsiburada Premium aracılığıyla BluTV aboneliği alan kulllanıcıları da etkilemeyecek. Hepsiburada Premium kullanıcıları, Max uygulamasını indirmek dışında herhangi bir değişiklik yapmadan BluTV'yi ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilecekler..

    Dünya genelinde 116.9 milyon abonesi olan Max'te hem HBO içerikleri, hem Max orijinal yapımları, hem de Warner Bros. Discovery'nin geniş film kataloğundan yapımlar bulunuyor. Bu içeriklerden pek çoğu hâlihazırda BluTV'de yer alıyordu. Fakat Warner Bros. önceki yıllarda yaptığı lisans anlaşmalarıyla bazı HBO dizilerini beIN Connect ya da TV+ gibi platformlara da verebiliyordu. Şimdi artık HBO Max Türkiye'de resmi olarak yayına başalyacağı için, bundan sonra yeni HBO yapımlarının Türkiye'deki adresi Max olacaktır.

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