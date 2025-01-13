Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Severance'ın 3. sezonu için şimdiden hazırlıklara başlandı

    Bu hafta 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek olan Severance'ın 3. sezonu için şimdiden hazırlıklara başlandı. Dizinin yönetmeni Ben Stiller, gelecek planları hakkında konuştu.
    Severance 3. sezon için beklenen açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Apple TV+ dizisi Severance, bu hafta 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 17 Ocak'ta başlayacak yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair planlar da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

    Dizinin yönetmeni ve yürütücü yapımcısı olan Ben Stiller, bu hafta Collider'a bir röportaj verdi. Bu röportajda Severance'a dair gelecek planları sorulan Stiller, 3. sezon için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

    Ben Stiller ve Senarist Ekibi Severance İçin Bir Yol Haritası Çıkardı

    İzleyicilere karşı bir sorumlulukları olduğunu söyleyen Ben Stiller, bu sorumluluğu yerine getirebilmek için dizinin nereye giedeceğine, nasıl biteceğine önceden karar vermenin elzem olduğuna vurgu yaptı. Bu bağlamda kendilerinin de bir yol haritası çıkardıklarını söyleyen Stiller, Apple'ın da bu konuda kendilerine anlayış gösterdiğini ifade etti. Yani Severance başarılı olduğu sürece devam eden dizilerden biri olmayacak. Ben Stiller ve ekibi, başı sonu belli olan bir hikâye tasarlayacak ve dizinin sezon sayısı da buna göre belirlenecek. Bu açıklamaya bakınca, dizinin 3. ya da 4. sezonun ardından final yapması çok da sürpriz olmaz

    Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile  bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor. Dizinin 17 Ocak'ta başlayacak 2. sezonu, Lumon'da yaşananların arka planına ışık tutmaya devam edecek.

    Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döndüğü 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    el ayak boşalması viagra eczaneden nasıl istenir motor ısınınca yağ lambası yanıp sönüyor braun mu philips mi kredi kartımdan alışveriş yapılmış savcılık

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO POVA 6 PRO 5G
    TECNO POVA 6 PRO 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız