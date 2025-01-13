Severance'ın 3. sezonu için şimdiden hazırlıklara başlandı

Tam Boyutta Gör 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Apple TV+ dizisi Severance, bu hafta 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 17 Ocak'ta başlayacak yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair planlar da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Dizinin yönetmeni ve yürütücü yapımcısı olan Ben Stiller, bu hafta Collider'a bir röportaj verdi. Bu röportajda Severance'a dair gelecek planları sorulan Stiller, 3. sezon için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Ben Stiller ve Senarist Ekibi Severance İçin Bir Yol Haritası Çıkardı

İzleyicilere karşı bir sorumlulukları olduğunu söyleyen Ben Stiller, bu sorumluluğu yerine getirebilmek için dizinin nereye giedeceğine, nasıl biteceğine önceden karar vermenin elzem olduğuna vurgu yaptı. Bu bağlamda kendilerinin de bir yol haritası çıkardıklarını söyleyen Stiller, Apple'ın da bu konuda kendilerine anlayış gösterdiğini ifade etti. Yani Severance başarılı olduğu sürece devam eden dizilerden biri olmayacak. Ben Stiller ve ekibi, başı sonu belli olan bir hikâye tasarlayacak ve dizinin sezon sayısı da buna göre belirlenecek. Bu açıklamaya bakınca, dizinin 3. ya da 4. sezonun ardından final yapması çok da sürpriz olmaz.

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Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor. Dizinin 17 Ocak'ta başlayacak 2. sezonu, Lumon'da yaşananların arka planına ışık tutmaya devam edecek.

Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döndüğü 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil oluyor.

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