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    Jake Gyllenhaal'lu Apple TV+ dizisi Presumed Innocent'tan yeni fragman

    Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği Apple TV+ dizisinden yeni bir fragman yayınlandı. Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizi 12 Haziran'da izleyici ile buluşacak.
    Apple TV+'ın Presumed Innocent dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    2024 yılına oldukça hızlı bir başlangıç yapan Apple TV+, yaz aylarında da çok sayıda yeni diziyi izleyicilerle buluşturacak. Bu yaz Apple TV+'ta ekrana gelecek bu dizilerden biri de merakla beklenen Presumed Innocent olacak. Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, Presumed Innocent'tan yeni bir fragman daha yayınladı.

    Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizide Gyllenhaal, adı bir cinayet davasına karışan bir savcıya hayat veriyor. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştırıyor.

    Turow'un romanı daha önce 1990 yılında sinemaya da uyarlanmış, Türkçeye "Şüphe Altında" adıyla çevrilen bu filmde başrolü Harrison Ford üstlenmişti.

    Presumed Innocent, 12 Haziran'da İzleyici ile Buluşacak

    Presumed Innocent, Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyor. J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robots'un yapımcılığını üstlendiği dizide Jake Gyllenhaal'a Ruth Negga, Bill Camp, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle, Elizabeth Marvel, Lily Rabe, Renate Reinsve gibi isimler eşlik ediyor.

    Gerek konusu, gerek oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Presumed Innocent, 12 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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