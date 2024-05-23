Jake Gyllenhaal'lu Apple TV+ dizisi Presumed Innocent'tan yeni fragman

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2024 yılına oldukça hızlı bir başlangıç yapan Apple TV+, yaz aylarında da çok sayıda yeni diziyi izleyicilerle buluşturacak. Bu yaz Apple TV+'ta ekrana gelecek bu dizilerden biri de merakla beklenen Presumed Innocent olacak. Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, Presumed Innocent'tan yeni bir fragman daha yayınladı.

Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizide Gyllenhaal, adı bir cinayet davasına karışan bir savcıya hayat veriyor. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştırıyor.

Turow'un romanı daha önce 1990 yılında sinemaya da uyarlanmış, Türkçeye "Şüphe Altında" adıyla çevrilen bu filmde başrolü Harrison Ford üstlenmişti.

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Presumed Innocent, 12 Haziran'da İzleyici ile Buluşacak

Presumed Innocent, Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyor. J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robots'un yapımcılığını üstlendiği dizide Jake Gyllenhaal'a Ruth Negga, Bill Camp, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle, Elizabeth Marvel, Lily Rabe, Renate Reinsve gibi isimler eşlik ediyor.

Gerek konusu, gerek oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Presumed Innocent, 12 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.

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