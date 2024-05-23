Jake Gyllenhaal'lu Apple TV+ dizisi Presumed Innocent'tan yeni fragman

Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizide Gyllenhaal, adı bir cinayet davasına karışan bir savcıya hayat veriyor. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştırıyor.
Turow'un romanı daha önce 1990 yılında sinemaya da uyarlanmış, Türkçeye "Şüphe Altında" adıyla çevrilen bu filmde başrolü Harrison Ford üstlenmişti.
Presumed Innocent, 12 Haziran'da İzleyici ile Buluşacak
Presumed Innocent, Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyor. J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robots'un yapımcılığını üstlendiği dizide Jake Gyllenhaal'a Ruth Negga, Bill Camp, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle, Elizabeth Marvel, Lily Rabe, Renate Reinsve gibi isimler eşlik ediyor.
Gerek konusu, gerek oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Presumed Innocent, 12 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.