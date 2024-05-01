Apple'ın merakla beklenen dizisi Presumed Innocent'tan ilk fragman

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar Ted Lasso, For All Mankind, Severance gibi başarılı dizilere imza atan Apple TV+, 2024'e oldukça hızlı bir giriş yaptı. Daha şimdiden Masters of the Air, The New Look, Sugar gibi ses getiren birkaç yeni diziyi izleyicilerle buluşturan Apple TV+, yaz aylarını da dolu dolu geçirecek. Yaz aylarında platformda izleyici ile buluşacak belki de en dikkat çekici yapım ise Presumed Innocent olacak.

Yıldız oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği Presumed Innocent, Boston Legal ve Big Little Lies gibi başarılı yapımlarla tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal'a Ruth Negga, Bill Camp, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle, Elizabeth Marvel gibi isimler eşlik ediyor.

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Presumed Innocent, 12 Haziran'da İzleyici ile Buluşacak

Scott Turow'un çok satan romanından uyarlanan dizide Gyllenhaal, adı bir cinayet davasına karışan bir savcıya hayat veriyor. Kendi içlerinden birinin canice bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olması, Chicago Savcılığında işleri karıştırıyor.

Turow'un romanı daha önce 1990 yılında sinemaya da uyarlanmış, Türkçeye "Şüphe Altında" adıyla çevrilen bu filmin başrolünde Harrison Ford yer almıştı.

Gerek konusu, gerek oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Presumed Innocent, 12 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.

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