Anya Taylor-Joy ve Miles Teller'lı Apple TV+ filmi The Gorge'dan ilk fragman

Kayda değer bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen sinemalarda gösterime sokmayıp doğrudan platformunda yayınlayacağı The Gorge için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple, filmden ilk fragmanı paylaştı.
The Gorge, 14 Şubat'ta Apple TV+'ta Yayınlanacak
Doctor Strange ve Sinister gibi filmlerle tanınan Scott Derrickson'ın yönettiği The Gorge, şeytani varlıkların dolaştığı gizemli bir vadide geçiyor. Anya Taylor-Joy ve Miles Teller, bu varlıkların dünyamıza geçmemesi için vadinin iki tarafına yerleştirilen iki keskin nişancıyı canlandırıyor. Biri Amerikalı, diğeri Rus olan bu iki keskin nişancının dış dünyayla ve birbirleriyle iletişim kurmaları yasaklanmış olsa da vadide işler ters gitmeye başlayınca, birlikte hareket etmeleri kaçınılmaz oluyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Sigourney Weaver (Alien, Avatar) da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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