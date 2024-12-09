Anya Taylor-Joy ve Miles Teller'lı Apple TV+ filmi The Gorge'dan ilk fragman

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde orijinal film tarafında da dikkat çekici işlere imza atan Apple TV+, yeni yılda da hız kesmeyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak orijinal filmlerden biri de The Gorge olacak. Anya Taylor-Joy (Furiosa, The Queen's Gambit) ve Miles Teller (Top Gun: Maverick)'ın başrollerini paylaştığı film, 14 Şubat'ta Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak.

Kayda değer bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen sinemalarda gösterime sokmayıp doğrudan platformunda yayınlayacağı The Gorge için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple, filmden ilk fragmanı paylaştı.

Steven Spielberg'in bir sonraki filmi Old Man's War olacak 1 gün önce eklendi

The Gorge, 14 Şubat'ta Apple TV+'ta Yayınlanacak

Doctor Strange ve Sinister gibi filmlerle tanınan Scott Derrickson'ın yönettiği The Gorge, şeytani varlıkların dolaştığı gizemli bir vadide geçiyor. Anya Taylor-Joy ve Miles Teller, bu varlıkların dünyamıza geçmemesi için vadinin iki tarafına yerleştirilen iki keskin nişancıyı canlandırıyor. Biri Amerikalı, diğeri Rus olan bu iki keskin nişancının dış dünyayla ve birbirleriyle iletişim kurmaları yasaklanmış olsa da vadide işler ters gitmeye başlayınca, birlikte hareket etmeleri kaçınılmaz oluyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Sigourney Weaver (Alien, Avatar) da yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Apple TV+'ın The Gorge filminden ilk fragman yayınlandı