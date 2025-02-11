Avengers yeniden toplanıyor; Avengers: Doomsday'in çekim tarihi belli oldu

Robert Downey Jr.'ın geri dönüşüyle birlikte daha da heyecan verici bir projeye dönüşen Avengers: Doomsday, çok yakında sete çıkacak. Dün paylaşılan yeni bilgiler, Doomsday'in çekimlerine önümüzdeki ay Birleşik Krallık'ta başlanacağını ortaya çıkardı.
Avengers: Doomsday, Farklı Evrenlerden Karakterleri Bir Araya Getirecek
Yeni Avengers filmini, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'in de yönetmenleri olan Russo Kardeşler yönetecek. Filmde Robert Downey Jr.'ın yanı sıra Tom Holland (Spider-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Fantastic Four'un ana dörtlüsü (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach) ve Thunderbolts filminden bazı karakterlerin yer alacağı biliniyor. Chris Evans ısrarla Marvel'dan emekli olduğunu söylüyor olsa da şu ana kadar gelen haberler Robert Downey Jr. gibi onun da Doomsday ile birlikte MCU'ya döneceğini gösteriyor.
Diğer yandan Doctor Strange, Scarlet Witch, Black Panther, Wolverne gibi karakterlerin de Avengers: Doomsday'de yer alacağı konuşuluyor ama bunlar şimdilik söylentiden ibaret.
Avengers: Doomsday'in hikâyesinde paralel evrenler önemli bir rol oynayacak. Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın MCU'ya dönüşü da bu sayede mümkün olacak.
Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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