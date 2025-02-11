Avengers yeniden toplanıyor; Avengers: Doomsday'in çekim tarihi belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni son dönemde çıkan zayıf işler yüzünden epey kan kaybetmiş olsa da önümüzdeki bir iki yıl içinde bunu telafi etme şansı yakalayacak. Zira 2019 yapımı Avengers: Endgame'den tam yedi yıl sonra yeni bir Avengers filmi vizyona girecek. Avengers: Doomsday adını taşıyan bu film, Marvel'ın Endgame'den beri hazırladığı en dikkat çekici proje olarak şimdiden Marvel hayranlarının heyecanlandırmı durumda.

Robert Downey Jr.'ın geri dönüşüyle birlikte daha da heyecan verici bir projeye dönüşen Avengers: Doomsday, çok yakında sete çıkacak. Dün paylaşılan yeni bilgiler, Doomsday'in çekimlerine önümüzdeki ay Birleşik Krallık'ta başlanacağını ortaya çıkardı.

Avengers: Doomsday, Farklı Evrenlerden Karakterleri Bir Araya Getirecek

Yeni Avengers filmini, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'in de yönetmenleri olan Russo Kardeşler yönetecek. Filmde Robert Downey Jr.'ın yanı sıra Tom Holland (Spider-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Fantastic Four'un ana dörtlüsü (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach) ve Thunderbolts filminden bazı karakterlerin yer alacağı biliniyor. Chris Evans ısrarla Marvel'dan emekli olduğunu söylüyor olsa da şu ana kadar gelen haberler Robert Downey Jr. gibi onun da Doomsday ile birlikte MCU'ya döneceğini gösteriyor.

Diğer yandan Doctor Strange, Scarlet Witch, Black Panther, Wolverne gibi karakterlerin de Avengers: Doomsday'de yer alacağı konuşuluyor ama bunlar şimdilik söylentiden ibaret.

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Avengers: Doomsday'in hikâyesinde paralel evrenler önemli bir rol oynayacak. Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın MCU'ya dönüşü da bu sayede mümkün olacak.

Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

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