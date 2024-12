Steven Spielberg, bilim-kurgu romanı Yaşlı Adamın Savaşı'nı sinemaya uyarlayacak

Tam Boyutta Gör Son olarak The Fabelmans'a imza atan usta yönetmen Steven Spielberg, çok yakında yeni filminin çekimlerine başlayacak. Yönetmenin yeni filmi, UFO fenomenine odaklandığı söylenen The Dish olacak. Spielberg şu anda bu projeye odaklanmış olsa da bir yandan sıradaki projesini de belirledi. Usta yönetmen The Dish'i tamamladıktan sonra Old Man's War'a geçecek.

Old Man’s War, John Scalzi'nin aynı adlı bilim-kurgu romanından uyarlanacak. Scalzi'nin Türkçeye Yaşlı Adamın Savaşı adıyla çevrilen romanı, çoksatanlar arasına girerek yeni bir bilim-kurgu serisi başlatmıştı.

Yaşlı Adamın Savaşı, Galaksilerarası Bir Savaş Sırasında Geçiyor

İnsanlığın galaksiye yayıldığı bir gelecekte geçen Yaşlı Adamın Savaşı, 75 yaşındaki John Perry'ye odaklanıyor. Önce eşini, sonra da yakın arkadaşını kaybeden Perry, radikal bir karar alarak orduya yazılmaya karar veriyor. Galaksilerarası savaşa katılmak için bilincinin genç bir bedene aktarılmasını kabul eden Perry, genetik olarak geliştirilmiş yeni bedeninde uzaylılarla savaşmaya gidiyor. Ancak cephede onu çok daha farklı bir savaş bekliyor.

Steven Spielberg'in Old Man's War'dan uyarlanan bir film çekeceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak yönetmen aynı anda çok sayıda proje üzerinde çalıştığı için bu uyarlamayı ne zaman hayata geçireceği bilinmiyordu. Gelen bu son haberler, yönetmenin The Dish'i tamamladıktan sonra Old Man's War'a geçeceğini gösteriyor. Bu da filmin 2026 ya da 2027'de sete çıkacağı anlamına geliyor. Çünkü yönetmen önümüzdeki yıl The Dish'i çekmekle meşgul olacak.

