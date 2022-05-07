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    Apple TV kullanıcıları Dolby Atmos ses sorunundan şikayetçi

    Bazı Apple TV kullanıcıları harici hoparlör kullanırken Dolby Atmos ses sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Apple'ın henüz el atmadığı sorun şu an için geçici çözümlerle ortadan kaldırılabiliyor.
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    Apple TV kullanıcıları Dolby Atmos ses sorunundan şikayetçi
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    Apple TV sahibi bazı kullanıcılar, set üstü kutuya bağlı harici hoparlörde Dolby Atmos ses sorunu yaşamaktan şikayet ediyor. Apple destek forumlarındaki mesajlara bakılırsa söz konusu sorun 2021'in Eylül ayında başladı.

    Kullanıcılar, Dolby Atmos içeriğini dinlerken sesin bazen tamamen kesildiğini ve sessizleştiğini, ekrandaki video ile senkronize olmadığını ya da yer yer kesintiye uğradığını bildiriyor.

    Apple TV kullanıcıları Dolby Atmos ses sorunundan şikayetçi
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    Geçici çözüm bulundu

    Yaşanan sorun hem Apple'ın kendi uygulamalarını hem de Netflix ve YouTube dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamaları etkiliyor. Bazı kullanıcılar cihaz ayarlarında Dolby Atmos'u devre dışı bırakarak problemi geçici olarak çözdüklerini söylüyorlar.

    Konunun bir numaralı muhatabı Apple henüz durum hakkında yorum yapmadı. Şirketin can sıkıcı Dolby Atmos sorununu ilerleyen günlerde yayınlayacağı bir tvOS güncellemesiyle düzeltmesi bekleniyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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