Disney Plus, Dolby Atmos desteğini kesiyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına 2022 yazında giren Disney Plus, aradan geçen sürede ülkemizde kayda değer bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. İlk dönemde daha çok büyümeye öncelik veren Disney, son dönemde ise bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Ekim ayında abonelik ücretlerine yüzde 20 zam yapan Disney Plus Türkiye, yine aynı dönemde bir açıklama yaparak reklamlı paketin şubat ayından itibaren Türkiye'de kullanıma sunulacağını duyurdu.

Disney'in Türkiye'de yaptığı değişikliklere bu hafta bir yenisi daha eklendi. Abonelerine bir bilgilendirme yazısı gönderen Disney Plus, 15 Ocak 2025'ten itibaren Dolby Atmos desteğinin kesileceğini duyurdu.

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Disney Plus'in Dolby Atmos Kararı Reklamlı Paketle Bağlantılı Olabilir

Disney'in konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

"Disney+'tan keyif aldığınızı umuyoruz. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren servisimizde Dolby Atmos desteğini sonlandırmaya başlayacağız.

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Bu tür değişikliklerin bazen beklenmedik olabileceğini biliyoruz. Üyeliğinizi iptal etmek ve orantılı bir para iadesi almak isterseniz lütfen Yardım Merkezi üzerinden bize ulaşın."

Disney, yayınladığı açıklamada böyle imada bulunmadı ama Dolby Atmos'un ileride premium bir paketle geri dönmesi de söz konusu olabilir. Reklamlı paketi şubat ayında Türkiye'de kullanıma sunacak olan Disney, Dolby Atmos desteğini reklamsız Premium paketin ayrıcalıklarından biri hâline getirebilir. Zira daha önce HBO Max ve Prime Video gibi platformların reklamlı paketin çıkışı öncesi benzer adımlar attığını görmüştük.

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