Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Disney Plus, Dolby Atmos desteğini kesiyor

    Disney Plus kullanıcılarıyla iletişime geçerek platformdaki Dolby Atmos desteğinin yakında sonlandırılacağını haber verdi. Dolby Atmos desteğinin ne zaman kesileceği belli oldu.
    Disney+, Dolby Atmos desteğini kesiyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarına 2022 yazında giren Disney Plus, aradan geçen sürede ülkemizde kayda değer bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. İlk dönemde daha çok büyümeye öncelik veren Disney, son dönemde ise bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Ekim ayında abonelik ücretlerine yüzde 20 zam yapan Disney Plus Türkiye, yine aynı dönemde bir açıklama yaparak reklamlı paketin şubat ayından itibaren Türkiye'de kullanıma sunulacağını duyurdu.

    Disney'in Türkiye'de yaptığı değişikliklere bu hafta bir yenisi daha eklendi. Abonelerine bir bilgilendirme yazısı gönderen Disney Plus, 15 Ocak 2025'ten itibaren Dolby Atmos desteğinin kesileceğini duyurdu.

    Disney Plus'in Dolby Atmos Kararı Reklamlı Paketle Bağlantılı Olabilir

    Disney'in konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

    "Disney+'tan keyif aldığınızı umuyoruz. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren servisimizde Dolby Atmos desteğini sonlandırmaya başlayacağız.

    Hesabınızı Yönetme
    Bu tür değişikliklerin bazen beklenmedik olabileceğini biliyoruz. Üyeliğinizi iptal etmek ve orantılı bir para iadesi almak isterseniz lütfen Yardım Merkezi üzerinden bize ulaşın."

    Disney, yayınladığı açıklamada böyle imada bulunmadı ama Dolby Atmos'un ileride premium bir paketle geri dönmesi de söz konusu olabilir. Reklamlı paketi şubat ayında Türkiye'de kullanıma sunacak olan Disney, Dolby Atmos desteğini reklamsız Premium paketin ayrıcalıklarından biri hâline getirebilir. Zira daha önce HBO Max ve Prime Video gibi platformların reklamlı paketin çıkışı öncesi benzer adımlar attığını görmüştük.

    Disney+, Dolby Atmos desteğini kesiyor Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şarj dinamosu arızası aküyü boşaltır mi kaybolan vekaleti noterden tekrar alma turkcell neden çok internet yiyor rüyadan uyanamamak laptop şarjda mı kullanılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G18
    ASUS ROG Strix G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız