Cyberpunk klasiği Neuromancer, Apple TV+ tarafından diziye uyarlanıyor

Daha önce farklı ekipler tarafından diziye uyarlanmaya çalışılan Neuromancer'ın nihayet onay alan bu son versiyonunu senarist Graham Roland ile yönetmen J.D. Dillard hazırlıyor. Daha önce Lost ve Fringe gibi sevilen dizilerin senarist ekibinde yer alan Graham Roland, son yıllarda Amazon'un Jack Ryan ve AMC'nin Dark Winds dizilerine imza attı. J.D. Dillard ise son olarak Devotion filmini yönetti.
Neuromancer, Yapay Zeka ve Siber Dünya Gibi Konulara Değiniyor
Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü de kazanabilen tek roman olma özelliğini taşıyan William Gibson imzalı Neuromancer, yakın gelecekte geçiyor ve Henry Case adlı hacker'ı takip ediyor. Kendisine teklif edilen bir hack işini kabul edilen Henry Case, bir yalanlar ağının içine çekildiği bu iş sırasında güçlü bir yapay zeka ile temas kuruyor.
Cyberpunk türünün şekillenmesine öncülük eden romanlardan olan Neuromancer, bugün teknoloji literatürüne girmiş olan "Cyberspace", "Matrix", "ICE" gibi pek çok ifadenin çıkış noktası. Öte yandan roman, The Matrix filminin de en önemli esin kaynakları arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.