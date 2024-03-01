Cyberpunk klasiği Neuromancer, Apple TV+ tarafından diziye uyarlanıyor

Tam Boyutta Gör Cyberpunk türünün ilk ve en önemli eserleri arasında yer alan bilim-kurgu klasiği Neuromancer, diziye uyarlanıyor. Yıllardır hayata geçirilmeye çalışılan Neuromancer dizisi, nihayet Apple TV+ çatısı altında gerçeğe dönüşüyor. Apple TV+, diziye 10 bölümlük ilk sezon için yeşil ışık yaktı.

Daha önce farklı ekipler tarafından diziye uyarlanmaya çalışılan Neuromancer'ın nihayet onay alan bu son versiyonunu senarist Graham Roland ile yönetmen J.D. Dillard hazırlıyor. Daha önce Lost ve Fringe gibi sevilen dizilerin senarist ekibinde yer alan Graham Roland, son yıllarda Amazon'un Jack Ryan ve AMC'nin Dark Winds dizilerine imza attı. J.D. Dillard ise son olarak Devotion filmini yönetti.

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Neuromancer, Yapay Zeka ve Siber Dünya Gibi Konulara Değiniyor

Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü de kazanabilen tek roman olma özelliğini taşıyan William Gibson imzalı Neuromancer, yakın gelecekte geçiyor ve Henry Case adlı hacker'ı takip ediyor. Kendisine teklif edilen bir hack işini kabul edilen Henry Case, bir yalanlar ağının içine çekildiği bu iş sırasında güçlü bir yapay zeka ile temas kuruyor.

Cyberpunk türünün şekillenmesine öncülük eden romanlardan olan Neuromancer, bugün teknoloji literatürüne girmiş olan "Cyberspace", "Matrix", "ICE" gibi pek çok ifadenin çıkış noktası. Öte yandan roman, The Matrix filminin de en önemli esin kaynakları arasında yer alıyor.

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