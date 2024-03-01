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    Anlık Bildirim

    Cyberpunk klasiği Neuromancer, Apple TV+ tarafından diziye uyarlanıyor

    Cyberpunk türünün öncülerinden olan Neuromancer, Apple TV+ tarafından diziye uyarlanıyor. William Gibson imzalı bilim-kurgu klasiği, yapay zeka ve siber alem gibi konulara değiniyor.
    Apple TV+, Neuromancer dizisine yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör
    Cyberpunk türünün ilk ve en önemli eserleri arasında yer alan bilim-kurgu klasiği Neuromancer, diziye uyarlanıyor. Yıllardır hayata geçirilmeye çalışılan Neuromancer dizisi, nihayet Apple TV+ çatısı altında gerçeğe dönüşüyor. Apple TV+, diziye 10 bölümlük ilk sezon için yeşil ışık yaktı.

    Daha önce farklı ekipler tarafından diziye uyarlanmaya çalışılan Neuromancer'ın nihayet onay alan bu son versiyonunu senarist Graham Roland ile yönetmen J.D. Dillard hazırlıyor. Daha önce Lost ve Fringe gibi sevilen dizilerin senarist ekibinde yer alan Graham Roland, son yıllarda Amazon'un Jack Ryan ve AMC'nin Dark Winds dizilerine imza attı. J.D. Dillard ise son olarak Devotion filmini yönetti.

    Neuromancer, Yapay Zeka ve Siber Dünya Gibi Konulara Değiniyor

    Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü de kazanabilen tek roman olma özelliğini taşıyan William Gibson imzalı Neuromancer, yakın gelecekte geçiyor ve Henry Case adlı hacker'ı takip ediyor. Kendisine teklif edilen bir hack işini kabul edilen Henry Case, bir yalanlar ağının içine çekildiği bu iş sırasında güçlü bir yapay zeka ile temas kuruyor.

    Cyberpunk türünün şekillenmesine öncülük eden romanlardan olan Neuromancer, bugün teknoloji literatürüne girmiş olan "Cyberspace", "Matrix", "ICE" gibi pek çok ifadenin çıkış noktası. Öte yandan roman, The Matrix filminin de en önemli esin kaynakları arasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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