Apple TV+'ın yeni bilim kurgu dizisi Neuromancer şekillenmeye başlıyor

Dizinin prodüksiyonuna başlanmasıyla birlikte oyuncu kadrosuna yeni isimler de katılmaya başladı. Daha önce duyurulan Callum Turner, Briana Middleton ve Joseph Lee'nin yanına eklenen ilk isim Mark Strong oldu. Kingsman ve The Green Lantern gibi yapımlarla tanınan Mark Strong, son olarak Dune: Prophecy dizisinde izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
Neuromancer, Cyberpunk Türünün Öncüleri Arasında Yer Alıyor
William Gibson imzalı Neuromancer, bilim kurgu edebiyatının en prestijli ödülleri olan Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü de kazanabilen tek roman olma özelliğini taşıyor. Neuromancer, yakın gelecekte geçiyor ve Henry Case adlı hacker'ı takip ediyor. Kendisine teklif edilen hackleme işini kabul eden Henry Case, bir yalanlar ağının içine çekildiği bu iş sırasında güçlü bir yapay zeka ile temas kuruyor.
Apple TV+'ın kayda değer bir bütçeyle hayata geçireceği Neuromancer dizisini senarist Graham Roland ile yönetmen J.D. Dillard hazırlıyor. Daha önce Lost ve Fringe gibi sevilen dizilerin senarist ekibinde yer alan Graham Roland, son yıllarda Amazon'un Jack Ryan ve AMC'nin Dark Winds dizilerine imza attı. J.D. Dillard ise son olarak Devotion filmini yönetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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