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    Apple TV+'ın yeni bilim kurgu dizisi Neuromancer şekillenmeye başlıyor

    Apple TV+ çatısı altında hayata geçirilen Neuromancer dizisi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bilim kurgu klasiği Neuromancer, Cyberpunk türünün öncüleri arasında yer alıyor.
    Apple TV+'ın bilim kurgu dizisi Neuromancer şekillenmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Severance, Foundation, Silo gibi bilim kurgu dizileriyle başarı yakalayan Apple TV+, dikkat çekici bilim kurgu dizilerine yakında bir yenisini daha ekleyecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Neuromancer dizisi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

    Dizinin prodüksiyonuna başlanmasıyla birlikte oyuncu kadrosuna yeni isimler de katılmaya başladı. Daha önce duyurulan Callum Turner, Briana Middleton ve Joseph Lee'nin yanına eklenen ilk isim Mark Strong oldu. Kingsman ve The Green Lantern gibi yapımlarla tanınan Mark Strong, son olarak Dune: Prophecy dizisinde izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

    Neuromancer, Cyberpunk Türünün Öncüleri Arasında Yer Alıyor

    William Gibson imzalı Neuromancer, bilim kurgu edebiyatının en prestijli ödülleri olan Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü de kazanabilen tek roman olma özelliğini taşıyor. Neuromancer, yakın gelecekte geçiyor ve Henry Case adlı hacker'ı takip ediyor. Kendisine teklif edilen hackleme işini kabul eden Henry Case, bir yalanlar ağının içine çekildiği bu iş sırasında güçlü bir yapay zeka ile temas kuruyor.

    Neuromancer Tam Boyutta Gör
    Cyberpunk türünün şekillenmesine öncülük eden romanlardan olan Neuromancer, bugün teknoloji literatürüne girmiş olan "Cyberspace", "Matrix", "ICE" gibi pek çok ifadenin çıkış noktası. Öte yandan roman, The Matrix filminin de en önemli esin kaynakları arasında yer alıyor.

    Apple TV+'ın kayda değer bir bütçeyle hayata geçireceği Neuromancer dizisini senarist Graham Roland ile yönetmen J.D. Dillard hazırlıyor. Daha önce Lost ve Fringe gibi sevilen dizilerin senarist ekibinde yer alan Graham Roland, son yıllarda Amazon'un Jack Ryan ve AMC'nin Dark Winds dizilerine imza attı. J.D. Dillard ise son olarak Devotion filmini yönetti.

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