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    Apple ürünlerindeki güvenlik açıkları 5 kat arttı: Yine de Google ve Microsoft'tan güvenli

    Apple ürünlerinde bulunan güvenlik açıklarının sayısı geçen yılın ikinci yarısında %467 oranında arttı. Ancak şirketin yazılım ekosistemi hala Google ve Microsoft'tan daha güvenli.
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    Apple ürünlerindeki güvenlik açıklarının sayısı 5 kat arttı
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    Atlas VPN tarafından hazırlanan rapora göre Apple ürünlerindeki güvenlik açıklarının sayısı 2021'in ikinci yarısında %467 arttı. Uzmanlar, Apple yazılımlarında bilgisayar korsanlarının yararlanmayı başardığı 380 güvenlik açığı buldu.

    En fazla istismar Safari tarayıcısında ve Apple işletim sistemlerinde tespit edildi. Buna rağmen Apple ekosistemi, pazardaki ana rakiplerinin ürünlerinden hala daha güvenli ve keşfedilen güvenlik açıklarının sayısı açısından üçüncü sırada yer alıyor.

    Apple ürünlerindeki güvenlik açıklarının sayısı 5 kat arttı
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    Google birinci sırada

    Güvenlik açıklarının çoğu Google Chrome tarayıcısı ve Android işletim sistemi gibi Google ürünlerinde bulundu. Arama devinin yazılımlarında 2021'in ikinci yarısında 511 güvenlik açığı keşfedildi. Yılın ilk yarısında bu rakamın 547 olduğunu da hatırlatalım.

    Apple ürünlerindeki güvenlik açıklarının sayısı 5 kat arttı
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    Microsoft, güvenlik açıklarının sayısı açısından ikinci sırada yer alıyor. Tespit edilen 428 güvenlik açığının çoğu Windows işletim sisteminde, Microsoft Office uygulamalarında, Microsoft Exchange Server platformunda ve Microsoft Edge tarayıcısında bulundu.

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    A
    ahmet1905_47 21 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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