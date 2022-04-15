Apple ürünlerindeki güvenlik açıkları 5 kat arttı: Yine de Google ve Microsoft'tan güvenli

Atlas VPN tarafından hazırlanan rapora göre Apple ürünlerindeki güvenlik açıklarının sayısı 2021'in ikinci yarısında %467 arttı. Uzmanlar, Apple yazılımlarında bilgisayar korsanlarının yararlanmayı başardığı 380 güvenlik açığı buldu.
En fazla istismar Safari tarayıcısında ve Apple işletim sistemlerinde tespit edildi. Buna rağmen Apple ekosistemi, pazardaki ana rakiplerinin ürünlerinden hala daha güvenli ve keşfedilen güvenlik açıklarının sayısı açısından üçüncü sırada yer alıyor.
Google birinci sırada
Güvenlik açıklarının çoğu Google Chrome tarayıcısı ve Android işletim sistemi gibi Google ürünlerinde bulundu. Arama devinin yazılımlarında 2021'in ikinci yarısında 511 güvenlik açığı keşfedildi. Yılın ilk yarısında bu rakamın 547 olduğunu da hatırlatalım.
Microsoft, güvenlik açıklarının sayısı açısından ikinci sırada yer alıyor. Tespit edilen 428 güvenlik açığının çoğu Windows işletim sisteminde, Microsoft Office uygulamalarında, Microsoft Exchange Server platformunda ve Microsoft Edge tarayıcısında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler