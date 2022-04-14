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    Tim Cook, iPhone'lara App Store dışından uygulama yüklenmesini istemiyor

    Apple CEO'su Tim Cook, kullanıcıları App Store'u atlayarak uygulama yüklememeye çağırdı. Cook'a göre bu durum iPhone kullanıcılarının gizliliğini tehlikeye atabilir.
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    Tim Cook, App Store dışından uygulama yüklenmesini istemiyor
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    Apple CEO'su Tim Cook, resmi olmayan kaynaklardan uygulama indiren kullanıcıların dolandırıcıların kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

    Tim Cook, Washington'daki Global Gizlilik Zirvesi etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "iPhone'da doğrulanmamış uygulamalara izin vermek zorunda kalırsak, istenmeyen ciddi sonuçlar doğabilir. Veri toplayan şirketler, gizlilik politikalarımızı aşabilecek ve kendi istekleri dışında kullanıcılarımızı tekrar izleyebilecekler."

    AB yeni yasalar üzerinde çalışıyor

    Farklı ülkelerdeki yetkililer artık Apple'ın mobil uygulama mağazası politikasını değiştirmeye çalışıyorlar. AB, resmi App Store'un Apple cihaz ekosistemindeki tek yazılım kaynağı olmaktan çıkacağı ve şirketin her işlemden özel olarak ücret almasını önleyecek bir Dijital Piyasalar Yasası'nı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

    Tim Cook, App Store dışından uygulama yüklenmesini istemiyor
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    Hem Apple hem de Google'ın eylemlerinde tekel belirtileri gören ABD'li milletvekilleri de benzer önlemler alacaklar. Temmuz ayında 30'dan fazla eyalet Google'a dava açtı ve şirketi mobil yazılım pazarındaki baskın konumu kötüye kullanmakla suçladı.

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    ahmet1905_47 6 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 18 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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