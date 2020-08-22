90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı!

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Çinli teknoloji şirketi Oppo, giriş-orta seviye akıllı telefon piyasasına yönelik olarak yeni bir modelini duyurdu. Oppo A53 olarak adlandırılan telefon Qualcomm'un bu senenin başlarında tanıttığı Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun dikkat çeken özellikleri arasında 90Hz yenileme hızına sahip ekranı, üçlü arka kamera kurulumu ve 5.000mAh bataryası yer alıyor.

Endonezya'da yaklaşık 170 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek olan Oppo A53'ün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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Oppo A53 teknik özellikleri

Oppo A53, 1.600x720 piksel piksel HD + çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç büyüklüğünde LCD ekran sunuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına sahip.

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Telefon gücünü, Snapdragon ailesinden 400 serisindeki ilk 11nm yonga seti olmasıyla dikkat çeken ve 8 adet Kryo 240 çekirdeği içeren Snapradon 460 yonga setinden alıyor.

Oppo A53, 4GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip.

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OPPO A53'ün ön tarafında 16 megapiksel kamera bulunuyor. Cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu üçlü kamera kurulumunda 16 megapiksel birincil kameraya, 2 adet 2 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera eşlik ediyor.

Yazılım tarafında Oppo A53, diğer Oppo akıllı telefonlar gibi Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 üzerinde çalışıyor.

Telefon, arkaya entegre edilmiş parmak izi okuyucuya ve 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip.

https://www.gizchina.com/2020/08/20/oppo-a53-with-snapdragon-460-soc-goes-official/

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