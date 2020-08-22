Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı!

    Oppo'nun giriş-orta seviye telefon pazarına yönelik modeli A53 tanıtıldı. Oppo A53, Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alacak. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip.
    12 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    1,8b
    6
    1
    Cep Tel...
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı!
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji şirketi Oppo, giriş-orta seviye akıllı telefon piyasasına yönelik olarak yeni bir modelini duyurdu. Oppo A53 olarak adlandırılan telefon Qualcomm'un bu senenin başlarında tanıttığı Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun dikkat çeken özellikleri arasında 90Hz yenileme hızına sahip ekranı, üçlü arka kamera kurulumu  ve 5.000mAh bataryası yer alıyor.

    Endonezya'da yaklaşık 170 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek olan Oppo A53'ün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

    90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı!
    Tam Boyutta Gör

    Oppo A53 teknik özellikleri

    Oppo A53, 1.600x720 piksel piksel HD + çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç büyüklüğünde LCD ekran sunuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Moto E7 Plus'ın bazı özellikleri kesinleşti!

    Telefon gücünü, Snapdragon ailesinden 400 serisindeki ilk 11nm yonga seti olmasıyla dikkat çeken ve 8 adet Kryo 240 çekirdeği içeren Snapradon 460 yonga setinden alıyor.

    Oppo A53, 4GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip.

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza"

    OPPO A53'ün ön tarafında 16 megapiksel kamera bulunuyor. Cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu üçlü kamera kurulumunda 16 megapiksel birincil kameraya, 2 adet 2 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera eşlik ediyor.

    Yazılım tarafında Oppo A53, diğer Oppo akıllı telefonlar gibi Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 üzerinde çalışıyor.

    Telefon, arkaya entegre edilmiş parmak izi okuyucuya ve 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip.



    https://www.gizchina.com/2020/08/20/oppo-a53-with-snapdragon-460-soc-goes-official/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 11 sa.
    Endonezya'da satılıyorsa Türkiye'ye gelme olasılığı yüksek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. İnternet hızında rekor kırıldı: 178 Tbps 1 sa. LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı 1 sa. Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak 2 sa. Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 2 sa. RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak 3 sa. AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı 4 sa. Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek 4 sa. Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos) 4 sa. Windows için "acil durum" güncellemesi yayınlandı 5 sa. Alkolle çalışan robot geliştirildi: RoBeetle 5 sa. Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil 6 sa. Amiral gemisi gibi görünen LG K61'in kutusunu açtık 6 sa. LG Q92'nin canlı fotoğrafları ortaya çıktı 6 sa. Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek 7 sa. Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu 8 sa. Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor 8 sa. Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi 9 sa. Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı 10 sa. Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi 11 sa. Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı! Sonraki AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak 14 sa. Dönebilir ekranlı Samsung The Sero TV ülkemizde satışa başladı 15 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Tab A tablet modeli var 15 sa. Samurai Jack: Battle Through Time indirmeye sunuldu 23 sa. Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü 1 gün Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte." 1 gün Adobe Lightroom'un iOS sürümüne gelen son güncelleme bazı kullanıcıların tüm fotoğraflarının silinmesine sebep oldu 1 gün Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir 1 gün Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti 1 gün Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos) 1 gün Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı 1 gün Tek adaptör ile her şeyi şarj et! "Hyper Juice 100W güç adaptörü incelemesi" 1 gün Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza 1 gün Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler? 1 gün İşte tarihi sondajın teknik detayları 1 gün Kripto projesini değersiz olarak tanımladı, şimdi Bitcoin’i bile geçti 1 gün Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek? 1 gün Razer verimlilik odaklı fare-klavye seti duyurdu 1 gün WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu 1 gün Superbox'ın güncel abone sayısı açıklandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız