Apple ve araç üreticilerine kötü haber: Renesas yonga tesislerinde yangın

Yonga üretiminde kara haberler ardı ardına geliyor. Önce pandeminin vurduğu sonrasında aşırı talebin yetersizlik yarattığı üretimde doğal felaketler de önemli darbeler vurmaya başladı. Önce Samsung şimdi de Renesas sıkıntıda.

Renesas tesislerinde yangın

Hatırlanacağı üzere Samsung’un Texas’taki fabrikası fırtına nedeniyle oluşan elektrik kesintileri sonrasında yerel elektrik dağıtıcısının kontak kapatmalarını istemesi ile karanlığa gömülmüştü. Global yonga talebinin yüzde 5’ini karşılayan Austin tesisleri Tesla ve Apple gibi devleri olumsuz etkilemişti.

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Şimdi önemli üreticilerden Japon Renesas fabrikalarında yangın çıktığı haberleri gündemde. Tokyo tesislerinde oluşan yangın ekipmanların yüzde 2’sine zarar verdi ve 300mm yonga plakalarının üretimi durduruldu.

Renesas patronu Hidetoshi Shibata yaptığı açıklamada yangının üretime büyük sekte vurduğunu ve önümüzdeki dönemde bunun hissedileceğini belirtti. Firma tarafında da darbe büyük zira 1 aylık bir üretim kesintisi demek yaklaşık 165 milyon dolarlık bir zarar demek oluyor.

Renesas ağırlıklı olarak otomotiv üreticilerine yonga dökümü yapıyordu. Yangından ilk etkilenecek yine otomotiv sektörü olacak. Diğer taraftan Apple da firmanın önemli müşterileri arasında. Hangi modellere tedarik yapılıyor tam olarak bilinmemekle birlikte dolaylı da olsa yıl içerisinde etkisinin olacağı belirtiliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/21/renesas-chip-foundry-fire-could-harm-apples-supply-chain

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