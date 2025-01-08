Honda ve Renesas, yeni nesil araçlar için çip ortaklığına imza attı

Her şeye hükmedecek tek bir ECU
Honda, Zero serisi altında Honda 0 SUV ve Honda 0 Saloon prototiplerini kısa bir süre önce tanıttı. Yazılım tanımlı olan bu araçlar, Seviye 3 gibi gelişmiş otonom sürüş teknolojilerine sahip olacak. Honda ve Renesas ortaklığı ise bu seride geleneksel sistemlerde bulunan birden fazla elektronik kontrol ünitesi (ECU) yerine, tüm araç işlevlerini tek bir merkezi ECU'da birleştiren bir mimari geliştirmeyi hedefliyor.
Renesas’ın R-Car çözümleri, çoklu chiplet teknolojisinden faydalanarak özelleştirilebiliyor ve yapay zeka hızlandırıcılarını SoC'ye entegre ederek daha yüksek AI performansı sağlıyor.
Honda ve Renesas, Honda’nın SDV vizyonunu gerçekleştirmek için TSMC’nin 3 nm süreç teknolojisini kullanarak, yüksek performanslı ve enerji tasarruflu bir SoC geliştirme kararı aldı. Bu yeni SoC, Renesas’ın beşinci nesil (Gen 5) R-Car X5 SoC serisini, Honda tarafından bağımsız olarak geliştirilen AI yazılımına optimize edilmiş bir yapay zeka hızlandırıcı ile birleştirecek. Böylece, gelişmiş sürüş işlevleri ve otonom sistemler için gerekli olan AI performansı sağlanırken, güç tüketimi düşük tutulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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