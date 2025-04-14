Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, yüksek fiyatı ve sınırlı kullanıcı kitlesine hitap etmesi nedeniyle ilk etapta beklentilerin gerisinde kalmıştı. Şirket şimdi, ikinci nesil Vision Pro ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Son bilgilere göre Apple, bu yıl iki farklı Vision Pro modeli tanıtacak: biri daha uygun fiyatlı, diğeri ise profesyonel kullanıcılara hitap edecek.

Apple Vision Pro 2 yakında geliyor

Apple'ın, Vision Pro'nun uygun fiyatlı sürümü üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Mark Gurman'ın raporlarına göre bu model, 1.600 dolar civarında bir fiyatla bazı kırpılmış özelliklere sahip olacak. Bu noktada cihazın ekran kalitesi ve gövde malzemesinde bazı sadeleştirmelere gitmesi bekleniyor. Aynı zamanda cihaz daha hafif olacak.

Profesyonel modele gelince; bu versiyon bir Mac'e bağlanarak çalışacak ve sıfıra yakın gecikmeyle veri aktarımı sunacak. Özellikle tıp ve havacılık gibi hassas alanlar için geliştirilen bu modelde, geçiş teknolojisi korunacak. Ayrıca Apple, daha fazla işlem gücü için bu versiyonda harici bağlantıyı zorunlu kılabilir.

Apple, Vision Pro’nun yeni modelini yıl sonunda tanıtacak 5 gün önce eklendi

Apple, Vision Pro’nun mevcut üretimini yıl sonuna dek sonlandırmayı ve yeni modellerin üretimine odaklanmayı planlıyor. Görsel anlamda büyük bir değişiklik beklenmese de, yeni modelde M5 çipine geçilmesi cihazın performansını ciddi şekilde artıracak. Ancak, hangi modelin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatlarının ne olacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Vision Pro 2 yakında geliyor: Bu kez iki model olacak