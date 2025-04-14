Apple Vision Pro 2 yakında geliyor: Bu kez iki model olacak

Apple Vision Pro 2 yakında geliyor
Apple'ın, Vision Pro'nun uygun fiyatlı sürümü üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Mark Gurman'ın raporlarına göre bu model, 1.600 dolar civarında bir fiyatla bazı kırpılmış özelliklere sahip olacak. Bu noktada cihazın ekran kalitesi ve gövde malzemesinde bazı sadeleştirmelere gitmesi bekleniyor. Aynı zamanda cihaz daha hafif olacak.
Profesyonel modele gelince; bu versiyon bir Mac'e bağlanarak çalışacak ve sıfıra yakın gecikmeyle veri aktarımı sunacak. Özellikle tıp ve havacılık gibi hassas alanlar için geliştirilen bu modelde, geçiş teknolojisi korunacak. Ayrıca Apple, daha fazla işlem gücü için bu versiyonda harici bağlantıyı zorunlu kılabilir.
Apple, Vision Pro’nun mevcut üretimini yıl sonuna dek sonlandırmayı ve yeni modellerin üretimine odaklanmayı planlıyor. Görsel anlamda büyük bir değişiklik beklenmese de, yeni modelde M5 çipine geçilmesi cihazın performansını ciddi şekilde artıracak. Ancak, hangi modelin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatlarının ne olacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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