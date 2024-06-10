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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ne zaman çıkacak?

    Apple, bugün gerçekleşen WWDC etkinliğinde iOS 18'i resmen duyurdu. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? Bu sorunun cevabı ise belli oldu. İşte iOS 18'in muhtemel çıkış tarihi...
    İos 18 çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka odaklı yeniliklerle birlikte tanıtıldı. WWDC 2024 etkinliğinin hemen ardından, iOS 18 güncellemesini alacak telefon modelleri de açıklandı. Peki tüm bu yeni özellikler, ne zaman kullanıma sunulacak? veya iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte muhtemel çıkış tarihi...

    Bildiğiniz gibi Apple, WWDC 2024 açılış konuşmasında iOS 18'de gelecek yeni özellikleri açıkladı. Bunlar arasında yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, Ana ekranınızı ve duvar kağıdınızı özelleştirmenin yeni yolları, yeni Mesajlar tepkileri, gizlilikle ilgili özellikler ve düzinelerce başka küçük özellik yer alıyor. Gösterinin en büyük yıldızı ise, Apple Intelligence ve ChatGPT entegrasyonu oldu diyebiliriz. 

    iOS 18 çıkış tarihi ne zaman? 📅

    WWDC 2024 etkinliği sonrasında ilk iOS 18 betası yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edebilecek. Apple'ın takvimine göre iOS 18'in kararlı sürümü ise Eylül ayının ikinci haftası çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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