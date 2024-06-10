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iOS 18 özellikleri tanıtıldı: İşte iOS 18 yenilikleri 4 sa. önce eklendi

Bildiğiniz gibi Apple, WWDC 2024 açılış konuşmasında iOS 18'de gelecek yeni özellikleri açıkladı. Bunlar arasında yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, Ana ekranınızı ve duvar kağıdınızı özelleştirmenin yeni yolları, yeni Mesajlar tepkileri, gizlilikle ilgili özellikler ve düzinelerce başka küçük özellik yer alıyor. Gösterinin en büyük yıldızı ise, Apple Intelligence ve ChatGPT entegrasyonu oldu diyebiliriz.

iOS 18 çıkış tarihi ne zaman? 📅

WWDC 2024 etkinliği sonrasında ilk iOS 18 betası yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edebilecek. Apple'ın takvimine göre iOS 18'in kararlı sürümü ise Eylül ayının ikinci haftası çıkacak.

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iOS 18 ne zaman çıkacak?