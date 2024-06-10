iOS 18 ne zaman çıkacak?

Bildiğiniz gibi Apple, WWDC 2024 açılış konuşmasında iOS 18'de gelecek yeni özellikleri açıkladı. Bunlar arasında yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, Ana ekranınızı ve duvar kağıdınızı özelleştirmenin yeni yolları, yeni Mesajlar tepkileri, gizlilikle ilgili özellikler ve düzinelerce başka küçük özellik yer alıyor. Gösterinin en büyük yıldızı ise, Apple Intelligence ve ChatGPT entegrasyonu oldu diyebiliriz.
iOS 18 çıkış tarihi ne zaman? 📅
WWDC 2024 etkinliği sonrasında ilk iOS 18 betası yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edebilecek. Apple'ın takvimine göre iOS 18'in kararlı sürümü ise Eylül ayının ikinci haftası çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.