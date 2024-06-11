Apple Vision Pro, ilk büyük güncellemesini aldı: visionOS 2 neler getiriyor?

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2024 etkinliğinde Apple Vision Pro başlığı için ilk büyük yazılım güncellemesi olan visionOS 2'yi tanıttı. Kullanıcıların üretkenliğini ve kullanım deneyimini arttıran çeşitli yeniliklerle gelen visionOS 2 neler sunuyor yakından bakalım.

visionOS 2 ile gelen yenilikler neler?

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Uzamsal fotoğraflar oluşturma

Düzenelenebilir Ana Ekran

Yeni el hareketleri

TV uygulamasında çoklu izleme

Fare desteği

Fotoğraflar için SharePlay

Mac Virtual Display geliştirmeleri

VisionOS 2 ile beraber Fotoğraflar uygulamasına gelen SharePlay özelliğiyle artık diğer Apple Vision Pro sahipleriyle fotoğraf paylaşılabilecek. Fotoğraflar uygulaması ayrıca, normal fotoğrafları makine öğrenimiyle uzamsal fotoğraflara dönüştürme özelliğine kavuşuyor.

Yeni el hareketlerini destekleyen yazılım ile elinizi aşağı çevirerek Ayarlar ve Kontrol menüsüne, yukarı çevirerek Mac Virtual Display'e erişebileceksiniz. Ayrıca visionOS 2 ile Vision Pro'ya ilk defa fare desteği geliyor

Bu arada Mac Virtual Display de önemli bir güncelleme alarak daha büyük bir ekrana ve daha fazla sanal monitör desteğine kavuşuyor. Apple, ultra geniş sanal ekran desteğinin, 4K monitörlere eşdeğer olacağını ve mevcut çalışma alanını oldukça büyüterek üretkenliği arttıracağını söylüyor.

Apple ayrıca üç boyutlu alanı kullanan uygulamalar oluşturmak için daha fazla API yayınlıyor. Örneğin TabletopKit, geliştiricilerin oyunları ve diğer uygulamaları masa gibi bir yüzeye bağlamasına olanak tanıyacak. Kurumsal API'ler ise kurumsal kullanıcıların Apple Vision Pro'ya özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyacak.

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visionOS 2 güncellemesi ne zaman gelecek?

Apple tanıtımda, Canon'un uygun fiyatlı aynasız kameralar ile uzamsal video yakalamak için özel bir lens çıkaracağını belirtti. Böylece, içerik üreticileri Apple Vision Pro yerine geleneksel bir kamera ile uzamsal video oluşturabilecek. visionOS 2 güncellemesinin resmi olarak bu sonbaharda gelmesi bekleniyor.

Apple Vision Pro daha fazla ülkede satışa çıkıyor

Bunun yanında Apple, Vision Pro gözlüğünü daha fazla ülkede satışa sunacağını açıkladı. Gözlük, 28 Haziran'dan itibaren Çin, Hong Kong, Japonya ve Singapur'da, 12 Temmuz'dan itibaren Almanya, Fransa, Avustralya, İngiltere ve Kanada'da satışa sunulacak.

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