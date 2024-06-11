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    Apple Vision Pro, ilk büyük güncellemesini aldı: visionOS 2 neler getiriyor?

    Apple, WWDC 2024 etkinliğinde Apple Vision Pro başlığı için ilk büyük yazılım güncellemesi olan visionOS 2'yi tanıttı. Güncelleme hangi özellikleri getiriyor?  
    visionOS 2 tanıtıldı: Apple Vision Pro'ya hangi özellikler geldi? Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2024 etkinliğinde Apple Vision Pro başlığı için ilk büyük yazılım güncellemesi olan visionOS 2'yi tanıttı. Kullanıcıların üretkenliğini ve kullanım deneyimini arttıran çeşitli yeniliklerle gelen visionOS 2 neler sunuyor yakından bakalım.

    visionOS 2 ile gelen yenilikler neler?

    visionOS 2 tanıtıldı: Apple Vision Pro'ya hangi özellikler geldi? Tam Boyutta Gör

    • Uzamsal fotoğraflar oluşturma
    • Düzenelenebilir Ana Ekran
    • Yeni el hareketleri
    • TV uygulamasında çoklu izleme
    • Fare desteği
    • Fotoğraflar için SharePlay
    • Mac Virtual Display geliştirmeleri

    VisionOS 2 ile beraber Fotoğraflar uygulamasına gelen SharePlay özelliğiyle artık diğer Apple Vision Pro sahipleriyle fotoğraf paylaşılabilecek. Fotoğraflar uygulaması ayrıca, normal fotoğrafları makine öğrenimiyle uzamsal fotoğraflara dönüştürme özelliğine kavuşuyor.

    Yeni el hareketlerini destekleyen yazılım ile elinizi aşağı çevirerek Ayarlar ve Kontrol menüsüne, yukarı çevirerek  Mac Virtual Display'e erişebileceksiniz. Ayrıca visionOS 2 ile Vision Pro'ya ilk defa fare desteği geliyor

    Bu arada Mac Virtual Display de önemli bir güncelleme alarak daha büyük bir ekrana ve daha fazla sanal monitör desteğine kavuşuyor. Apple, ultra geniş sanal ekran desteğinin, 4K monitörlere eşdeğer olacağını ve mevcut çalışma alanını oldukça büyüterek üretkenliği arttıracağını söylüyor.

    Apple ayrıca üç boyutlu alanı kullanan uygulamalar oluşturmak için daha fazla API yayınlıyor. Örneğin TabletopKit, geliştiricilerin oyunları ve diğer uygulamaları masa gibi bir yüzeye bağlamasına olanak tanıyacak. Kurumsal API'ler ise kurumsal kullanıcıların Apple Vision Pro'ya özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyacak.

    visionOS 2 güncellemesi ne zaman gelecek?

    Apple tanıtımda, Canon'un uygun fiyatlı aynasız kameralar ile uzamsal video yakalamak için özel bir lens çıkaracağını belirtti. Böylece, içerik üreticileri Apple Vision Pro yerine geleneksel bir kamera ile uzamsal video oluşturabilecek. visionOS 2 güncellemesinin resmi olarak bu sonbaharda gelmesi bekleniyor.

    Apple Vision Pro daha fazla ülkede satışa çıkıyor

    Bunun yanında Apple, Vision Pro gözlüğünü daha fazla ülkede satışa sunacağını açıkladı. Gözlük, 28 Haziran'dan itibaren Çin, Hong Kong, Japonya ve Singapur'da, 12 Temmuz'dan itibaren Almanya, Fransa, Avustralya, İngiltere ve Kanada'da satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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