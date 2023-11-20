Twitter’ın (X) sahibi Elon Musk’ın antisemitik açıklaması sonrası Apple, Disney ve Warner Bros platform üzerinden reklamlarını askıya aldı.

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Elon Musk X'te, başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve "batılı Yahudi nüfusun ülkelerine akın eden azınlık ordularının kendilerinden pek de hoşlanmadığının rahatsız edici bir şekilde farkına vardığını" öne süren bir ifadeyi desteklediğini belirtti. Musk açıklamayı yeniden paylaştı ve "asıl gerçeği söylediniz" diye yazdı.

Elon Musk'ın antisemitik bir açıklama yapmasının ardından Disney, Apple, Lionsgate, IBM ve diğer birçok büyük reklam veren, sosyal medya platformu Twitter’dan (X) reklamlarını çekiyor.

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Apple, Warner Bros ve Disney, Twitter reklamlarını askıya aldı