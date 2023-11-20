Apple, Warner Bros ve Disney, Twitter reklamlarını askıya aldı

Twitter’ın (X) sahibi Elon Musk’ın antisemitik açıklaması sonrası Apple, Disney ve Warner Bros platform üzerinden reklamlarını askıya aldı.
Elon Musk X'te, başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve "batılı Yahudi nüfusun ülkelerine akın eden azınlık ordularının kendilerinden pek de hoşlanmadığının rahatsız edici bir şekilde farkına vardığını" öne süren bir ifadeyi desteklediğini belirtti. Musk açıklamayı yeniden paylaştı ve "asıl gerçeği söylediniz" diye yazdı.
Elon Musk'ın antisemitik bir açıklama yapmasının ardından Disney, Apple, Lionsgate, IBM ve diğer birçok büyük reklam veren, sosyal medya platformu Twitter’dan (X) reklamlarını çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.