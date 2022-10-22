Apple Watch 12 yaşındaki bir kızda çocuklarda nadir görülen bir kanser keşfetti

Apple Watch apendiks kanserini tespit etti
Doktorlar tarafından hemen tedavi altına alınan Imani'nin apandisit sorunundan (apandis iltihaplanması) muzdarip olduğu ortaya çıktı. Bu iltihaplanmanın nedeni nöroendokrin tümörünün apandisit bölgesinde oluşması.
Apendiks denilen kolonun yanında duran ve yaklaşık 10 milimetre boyunda olan küçük bir organdan kaynaklanan bu kanser hastaya zamanında müdahale edilmezse hastayı öldürebiliyor.
Kızın annesi bu konu ile ilgili olan sözlerini şu cümleler ile noktaladı: "Eğer Apple Watch durmadan ses çıkarmasaydı kızımı birkaç gün içerisinde hastaneye götürebilirdim. Çocuğumun kolunda o saat olmasaydı her şey çok daha kötü olabilirdi."
Imani’nin ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Küçük kız şu an istirahat ediyor.Kaynakça https://www.hourdetroit.com/health/how-wearable-technology-saved-one-local-girls-life/ https://appleinsider.com/articles/22/10/21/apple-watch-helps-discover-12-year-old-girls-rare-cancer?utm_medium=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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