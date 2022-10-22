Apple Watch 12 yaşındaki bir kızda çocuklarda nadir görülen bir kanser keşfetti

Tam Boyutta Gör Imani'nin kalbi çok hızlı bir şekilde attığı için durmadan bip sesi çıkaran akıllı saat kızın annesinin verdiği bir bilgiye göre daha önce hiç böyle bir ses çıkarmamıştı. Kızın annesi bunun üzerine derhal kızıyla beraber hastaneye gitti.

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Apple Watch apendiks kanserini tespit etti

Doktorlar tarafından hemen tedavi altına alınan Imani'nin apandisit sorunundan (apandis iltihaplanması) muzdarip olduğu ortaya çıktı. Bu iltihaplanmanın nedeni nöroendokrin tümörünün apandisit bölgesinde oluşması.

Apendiks denilen kolonun yanında duran ve yaklaşık 10 milimetre boyunda olan küçük bir organdan kaynaklanan bu kanser hastaya zamanında müdahale edilmezse hastayı öldürebiliyor.

Tam Boyutta Gör Apendiks kanseri doktorlar Imani'deki tümörü keşfettiğinde kızın bütün vücuduna yayılmıştı. Bu bağlamda 12 yaşındaki kızın ameliyat olması bir zorunluluk hâline geldi.

Kızın annesi bu konu ile ilgili olan sözlerini şu cümleler ile noktaladı: "Eğer Apple Watch durmadan ses çıkarmasaydı kızımı birkaç gün içerisinde hastaneye götürebilirdim. Çocuğumun kolunda o saat olmasaydı her şey çok daha kötü olabilirdi."

Imani’nin ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Küçük kız şu an istirahat ediyor.

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Apple Watch 12 yaşındaki bir kızın kanser olduğunu tespit etti