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    Apple Watch, bir kadının hamile olduğunu ortaya çıkardı

    34 yaşındaki bir kadın, kullandığı Apple Watch sayesinde 4 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Peki ama nasıl? İşte Apple Watch'un hamilelik tespitinde kullanılabilecek o ilginç özelliği:
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    apple watch hamilelik tespiti Tam Boyutta Gör
    Daha önce birçok kez hayat kurtarma hikayesine tanıklık ettiğimiz Apple Watch, bu kez de 34 yaşındaki bir kadının hamile olduğunu anlamasını sağladı.

    Artan kalp hızı sayesinde hamile olduğunu anladı

    Son günlerde dinlenme halindeki kalp atış hızının önemli ölçüde arttığını fark eden bir kadın, ters giden bir şeylerden şüphelendi. Zira 34 yaşındaki Apple Watch kullanıcısının dinlenme halindeki ortalama nabzı, 57'den 72'ye yükselmişti. Elbette bunun birçok nedeni olabilir. Ancak kalp atış hızında artışa sebep olan durumlardan birisi de gebelik durumu.

    İnternette yaptığı araştırmalar sonucu, erken gebeliğin belirtileri arasında kalp hızının artmasını gören kadın da kliniğe giderek hamilelik testi yaptırmaya karar vermiş. 

    Test sonucuyla birlikte dört haftalık hamile olduğunu öğrenen 34 yaşındaki kadın, bu ilginç hikayesini ise Reddit'te paylaşarak şunları söyledi:

    Başka bir bebeğe hazır olmadığım için çıldırıyorum. Fakat gebeliği erkenden öğrenmem, bana seçeneklerimi gözden geçirme ve ne yapacağımı düşünmem için zaman tanıyor. Bunun saat için alışılmadık bir kullanım olabileceğini biliyorum, ancak çocuk yetiştirme çağındaki bir kadınsanız ve saatiniz kalp atış hızınızda artış gösteriyorsa, gebelik testi yaptırmanızda fayda var.

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    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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