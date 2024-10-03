Apple Watch'ları kilitleyen watchOS 11 betası geri çekildi

watchOS 11 beta 3 sorunları
Kullanıcı raporlarına göre watchOS 11 üçüncü beta sürümü, saatin kilitlenmesinden, Mesaj bildirimlerinin gelmemesine türlü sorunlarla baş başa bıraktırıyor. Saat yeniden başlatıldıktan sonra bile donma sorunu devam ediyor.
Bu, büyük bir sorun çünkü Apple Watch’larda yazılımı geri yüklemenin tek yolu; saati Apple Store veya Apple yetkili servis sağlayıcısına götürmek. Bu arada sorunun belli bir modelde yaşandığına ilişkin detay yok.
Apple’ın yazılım sorunları betalarla sınırlı değil. iPadOS 18 güncellemesi M4 iPad Pro modelini kullanılamaz duruma getirmişti. Apple hala sorunu gideren güncellemeyi yayınlamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.