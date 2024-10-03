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    Anlık Bildirim

    Apple Watch'ları kilitleyen watchOS 11 betası geri çekildi

    Apple Watch'lar için watchOS 11 beta 3 geliştirici sürümü yayınlandı ancak bu beta sürüm de sorunlu çıktı. Güncellemeyi yapan kullanıcılar, donma başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaştı.
    apple watch watchos 11 beta 3 donma, kilitlenme sorunu Tam Boyutta Gör
    iPad ve HomePod’ların ardından Apple Watch’lar için yayınlanan son beta sürümü de sorunlu çıktı. Beta sürümlerin çeşitli sorunlara yol açacağı bilinse de Apple’ın bu yılki betaları cihazları kullanılamaz duruma getirtecek seviyede. Son olarak, watchOS 11 beta 3 sürümü, Apple saat kullanıcılarını çileden çıkarttı.

    watchOS 11 beta 3 sorunları

    Kullanıcı raporlarına göre watchOS 11 üçüncü beta sürümü, saatin kilitlenmesinden, Mesaj bildirimlerinin gelmemesine türlü sorunlarla baş başa bıraktırıyor. Saat yeniden başlatıldıktan sonra bile donma sorunu devam ediyor.

    Bu, büyük bir sorun çünkü Apple Watch’larda yazılımı geri yüklemenin tek yolu; saati Apple Store veya Apple yetkili servis sağlayıcısına götürmek. Bu arada sorunun belli bir modelde yaşandığına ilişkin detay yok.

    Apple’ın yazılım sorunları betalarla sınırlı değil. iPadOS 18 güncellemesi M4 iPad Pro modelini kullanılamaz duruma getirmişti. Apple hala sorunu gideren güncellemeyi yayınlamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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