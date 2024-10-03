2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPad ve HomePod’ların ardından Apple Watch’lar için yayınlanan son beta sürümü de sorunlu çıktı. Beta sürümlerin çeşitli sorunlara yol açacağı bilinse de Apple’ın bu yılki betaları cihazları kullanılamaz duruma getirtecek seviyede. Son olarak, watchOS 11 beta 3 sürümü, Apple saat kullanıcılarını çileden çıkarttı.

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watchOS 11 beta 3 sorunları

Kullanıcı raporlarına göre watchOS 11 üçüncü beta sürümü, saatin kilitlenmesinden, Mesaj bildirimlerinin gelmemesine türlü sorunlarla baş başa bıraktırıyor. Saat yeniden başlatıldıktan sonra bile donma sorunu devam ediyor.

Bu, büyük bir sorun çünkü Apple Watch’larda yazılımı geri yüklemenin tek yolu; saati Apple Store veya Apple yetkili servis sağlayıcısına götürmek. Bu arada sorunun belli bir modelde yaşandığına ilişkin detay yok.

Apple’ın yazılım sorunları betalarla sınırlı değil. iPadOS 18 güncellemesi M4 iPad Pro modelini kullanılamaz duruma getirmişti. Apple hala sorunu gideren güncellemeyi yayınlamadı.

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Apple Watch'ları kilitleyen watchOS 11 betası geri çekildi