Apple Watch, yeni özelliğiyle kişiye hastalanmadan önce haber veriyor

Yaşam Bulguları özelliği
Reddit’te bir kullanıcı, Yaşam Bulguları uygulamasını beta sürümden beri kullandığını ve iki kez hastalanmadan önce saatinin haber verdiğini söyledi. Başka bir kullanıcı, kötü hissederek uyandığını, öncesinde Apple Watch’un Vitals uygulamasında tipik aralığın dışına çıkan birden fazla ölçümle bunu gösterdiğini paylaştı. Bir diğeri, Covid ve grip aşısından sonra çok iyi hissetmediğini saatin de bilekten sıcaklık, kalp atış hızı ve solunum hızı değerlerini yüksek gösterdiğini paylaştı.
Kullanıcı geri bildirimlerine göre, watchOS 11 ile gelen Yaşam Bulguları özelliği güzel çalışıyor ancak Apple, uygulamanın herhangi bir tıbbi durumu teşhis etme veya tedavi etme amacı taşımadığına dikkat çekiyor.
Yaşam Bulguları verilerine Apple Watch üzerinden ve iPhone'da Sağlık uygulamasından erişilebiliyor. Vitals uygulaması, kalp atış hızı, solunum hızı, bilekten sıcaklık, uyku süresi ve kan oksijen seviyesi gibi ölçümleri gösteriyor. Saat, zaman içinde kişiye özel tipik bir aralık belirliyor ve ölçümler bu aralığın dışına çıktığında kişiyi bilgilendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.