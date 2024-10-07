Apple Watch, yeni özelliğiyle kişiye hastalanmadan önce haber veriyor

Tam Boyutta Gör watchOS 11 ile Apple Watch Series 8 ve daha yeni modellere gelen Vitals (Yaşam Bulguları) uygulaması, son yedi gün içinde uyku sırasında ölçülen önemli sağlık ölçümlerini analiz ederek hastalık konusunda erken uyarıda bulunuyor.

Apple Watch'ların pil sorununu çözen watchOS 11.0.1 yayınlandı 3 gün önce eklendi

Yaşam Bulguları özelliği

Reddit’te bir kullanıcı, Yaşam Bulguları uygulamasını beta sürümden beri kullandığını ve iki kez hastalanmadan önce saatinin haber verdiğini söyledi. Başka bir kullanıcı, kötü hissederek uyandığını, öncesinde Apple Watch’un Vitals uygulamasında tipik aralığın dışına çıkan birden fazla ölçümle bunu gösterdiğini paylaştı. Bir diğeri, Covid ve grip aşısından sonra çok iyi hissetmediğini saatin de bilekten sıcaklık, kalp atış hızı ve solunum hızı değerlerini yüksek gösterdiğini paylaştı.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, watchOS 11 ile gelen Yaşam Bulguları özelliği güzel çalışıyor ancak Apple, uygulamanın herhangi bir tıbbi durumu teşhis etme veya tedavi etme amacı taşımadığına dikkat çekiyor.

Yaşam Bulguları verilerine Apple Watch üzerinden ve iPhone'da Sağlık uygulamasından erişilebiliyor. Vitals uygulaması, kalp atış hızı, solunum hızı, bilekten sıcaklık, uyku süresi ve kan oksijen seviyesi gibi ölçümleri gösteriyor. Saat, zaman içinde kişiye özel tipik bir aralık belirliyor ve ölçümler bu aralığın dışına çıktığında kişiyi bilgilendiriyor.

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