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    M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu: İşte nedeni

    iPhone’lar için bu hafta iOS 18, iPadOS 18 ve Mac bilgisayarlar için macOS Sequoia sürümlerini yayınlayan Apple, M4 iPad Pro özelinde iPadOS 18 güncellemesini durdurdu.
    M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi merakla beklenen iOS 18, iPad’ler için iPadOS 18 ve Mac bilgisayarlar için macOS Sequoia dün gece destekli tüm cihazlar için indirmeye sunuldu. Ancak geçtiğimiz saatlerde Apple, M4 iPad Pro için sürpriz şekilde iPadOS 18'in dağıtımını durdurdu. Yeni güncellemenin iPad'leri kullanılamaz hale getirdiği belirtiliyor.

    M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, M4 işlemcili yeni iPad Pro’lar için iPadOS 18 dağıtımı kısa süreliğine durdurdu. Söz konusu sorunun nedeni ise henüz açıklanmış değil. Ancak ilk olarak Reddit'te ortaya çıktı ve kullanıcılar, iPadOS'un en son sürümünü yüklemeyi denedikten sonra iPad'lerinin kullanılamaz duruma veya "brick" hale geldiğinden şikayetçi.

    Örneğin bir kullanıcı, durumu "Güncelleme sırasında bir noktada iPad'im kapandı ve artık açılmıyor, Apple Store'a götürdüm ve tamamen bozulduğunu doğruladılar ancak Apple Care'im olmasına rağmen bana yenisini verebilmeleri için mühendislerine gönderilmesi gerekiyor" olarak paylaştı. Ayrıca sosyal medya platformlarında buna benzer çok sayıda konu bulunuyor. 

    Şu an için Apple, yaptığı duyuruda sorunu kabul ederek, "Az sayıda cihazı etkileyen bir sorunu çözmek için çalışırken M4 iPad Pro modelleri için iPadOS 18 güncellemesini geçici olarak kaldırdık." dedi. Güncellemenin tekrar aktif hale geleceği tarih ise henüz açıklanmadı. Dolayısıyla bir M4 iPad Pro'nuz varsa ve benzer sorunlar yaşıyorsanız, yetkili birimlere ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.

    Peki iPadOS 18 uyumlu iPad modelleri neler?

    • iPad Pro (M4)
    • 12.9 inç iPad Pro (3. nesil ve daha yeni)
    • 11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni)
    • iPad Air (M2)
    • iPad Air (3. nesil ve daha yeni)
    • iPad (7. nesil ve daha yeni)
    • iPad mini (5. nesil ve daha yeni)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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