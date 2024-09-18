M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu: İşte nedeni

M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, M4 işlemcili yeni iPad Pro’lar için iPadOS 18 dağıtımı kısa süreliğine durdurdu. Söz konusu sorunun nedeni ise henüz açıklanmış değil. Ancak ilk olarak Reddit'te ortaya çıktı ve kullanıcılar, iPadOS'un en son sürümünü yüklemeyi denedikten sonra iPad'lerinin kullanılamaz duruma veya "brick" hale geldiğinden şikayetçi.
Örneğin bir kullanıcı, durumu "Güncelleme sırasında bir noktada iPad'im kapandı ve artık açılmıyor, Apple Store'a götürdüm ve tamamen bozulduğunu doğruladılar ancak Apple Care'im olmasına rağmen bana yenisini verebilmeleri için mühendislerine gönderilmesi gerekiyor" olarak paylaştı. Ayrıca sosyal medya platformlarında buna benzer çok sayıda konu bulunuyor.
Şu an için Apple, yaptığı duyuruda sorunu kabul ederek, "Az sayıda cihazı etkileyen bir sorunu çözmek için çalışırken M4 iPad Pro modelleri için iPadOS 18 güncellemesini geçici olarak kaldırdık." dedi. Güncellemenin tekrar aktif hale geleceği tarih ise henüz açıklanmadı. Dolayısıyla bir M4 iPad Pro'nuz varsa ve benzer sorunlar yaşıyorsanız, yetkili birimlere ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.
Peki iPadOS 18 uyumlu iPad modelleri neler?
- iPad Pro (M4)
- 12.9 inç iPad Pro (3. nesil ve daha yeni)
- 11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3. nesil ve daha yeni)
- iPad (7. nesil ve daha yeni)
- iPad mini (5. nesil ve daha yeni)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...