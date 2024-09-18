M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi merakla beklenen iOS 18, iPad’ler için iPadOS 18 ve Mac bilgisayarlar için macOS Sequoia dün gece destekli tüm cihazlar için indirmeye sunuldu. Ancak geçtiğimiz saatlerde Apple, M4 iPad Pro için sürpriz şekilde iPadOS 18'in dağıtımını durdurdu. Yeni güncellemenin iPad'leri kullanılamaz hale getirdiği belirtiliyor.

M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, M4 işlemcili yeni iPad Pro’lar için iPadOS 18 dağıtımı kısa süreliğine durdurdu. Söz konusu sorunun nedeni ise henüz açıklanmış değil. Ancak ilk olarak Reddit'te ortaya çıktı ve kullanıcılar, iPadOS'un en son sürümünü yüklemeyi denedikten sonra iPad'lerinin kullanılamaz duruma veya "brick" hale geldiğinden şikayetçi.

Örneğin bir kullanıcı, durumu "Güncelleme sırasında bir noktada iPad'im kapandı ve artık açılmıyor, Apple Store'a götürdüm ve tamamen bozulduğunu doğruladılar ancak Apple Care'im olmasına rağmen bana yenisini verebilmeleri için mühendislerine gönderilmesi gerekiyor" olarak paylaştı. Ayrıca sosyal medya platformlarında buna benzer çok sayıda konu bulunuyor.

Apple'dan iPad'lere güncelleme: İşte iPadOS 18'in tüm yenilikleri 1 gün önce eklendi

Şu an için Apple, yaptığı duyuruda sorunu kabul ederek, "Az sayıda cihazı etkileyen bir sorunu çözmek için çalışırken M4 iPad Pro modelleri için iPadOS 18 güncellemesini geçici olarak kaldırdık." dedi. Güncellemenin tekrar aktif hale geleceği tarih ise henüz açıklanmadı. Dolayısıyla bir M4 iPad Pro'nuz varsa ve benzer sorunlar yaşıyorsanız, yetkili birimlere ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.

Peki iPadOS 18 uyumlu iPad modelleri neler?

iPad Pro (M4)

12.9 inç iPad Pro (3. nesil ve daha yeni)

11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. nesil ve daha yeni)

iPad (7. nesil ve daha yeni)

iPad mini (5. nesil ve daha yeni)

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M4 iPad Pro için iPadOS 18 güncellemesi durduruldu: İşte nedeni