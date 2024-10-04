Apple Watch'ların pil sorununa odaklanan watchOS 11.0.1 güncellemesi yayınlandı

watchOS 11.0.1 güncellemesi neler sunuyor?
watchOS 11.0.1, Apple Watch’lar için hata düzeltmeleri içeriyor. Pilin beklenenden daha hızlı tükenmesine yol açan bir hatayla birlikte en son Apple Watch modellerinde dokunmatik ekranın tepkisiz kalmasına ve beklenmedik yeniden başlatmalara neden olan bir hata için düzeltme içeriyor.
- Bazı Apple Watch’ların beklenmedik şekilde yeniden başlatılması
- Pilin beklenenden daha çabuk bitmesi
- Apple Watch 9, 10 ve Ultra 2’de dokunmatik ekranın geçici olarak yanıt vermemesi
- Müzik uygulamasının ortamları yüklerken beklenmedik şekilde kapanması
- Paylaşılan bir Apple Watch kadranı içeren mesajı yanıtlarken Mesajlar’ın kapanması
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.