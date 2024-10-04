Apple Watch'ların pil sorununa odaklanan watchOS 11.0.1 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 ve 16 Pro modellerindeki çeşitli hataları düzelten iOS 18.0.1 güncellemesini yayınladı. Ayrıca Apple Watch’lar için watchOS 11.0.1’i indirmeye sundu. Ufak boyutlu güncelleme ancak pil sorunu başta olmak üzere önemli sorunları gideriyor.

iPhone'lardaki hataları düzelten iOS 18.0.1 yayınlandı 12 sa. önce eklendi

watchOS 11.0.1 güncellemesi neler sunuyor?

watchOS 11.0.1, Apple Watch’lar için hata düzeltmeleri içeriyor. Pilin beklenenden daha hızlı tükenmesine yol açan bir hatayla birlikte en son Apple Watch modellerinde dokunmatik ekranın tepkisiz kalmasına ve beklenmedik yeniden başlatmalara neden olan bir hata için düzeltme içeriyor.

Bazı Apple Watch’ların beklenmedik şekilde yeniden başlatılması

Pilin beklenenden daha çabuk bitmesi

Apple Watch 9, 10 ve Ultra 2’de dokunmatik ekranın geçici olarak yanıt vermemesi

Müzik uygulamasının ortamları yüklerken beklenmedik şekilde kapanması

Paylaşılan bir Apple Watch kadranı içeren mesajı yanıtlarken Mesajlar’ın kapanması

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Apple Watch'ların pil sorununu çözen watchOS 11.0.1 yayınlandı