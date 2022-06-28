Apple Watch Series 8 daha gelişmiş pil tasarrufu özelliğiyle gelecek

Apple Geliştiriciler Konferansı kısa adıyla WWDC 2022 etkinliğinden önce Bloomberg ekibinden Mark Gurman, kaynaklara dayanarak Apple’ın watchOS 9 için düşük güç modu adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığını bildirmişti. Şimdi de bu özelliğin Apple Watch 8’e özel olacağını iddia ediyor.

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Apple Watch’lara düşük güç modu geliyor

Yeni düşük güç modu, kullanıcıların çok fazla güç tüketimi olmadan Apple Watch uygulamalarını ve özelliklerini kullanmaya devam etmelerini sağlayacak. Temelde arka plan etkinliklerini beklemeye alan ve batarya ömründen tasarruf etmek için cihaz performansını azaltan iOS ve macOS’te zaten mevcut olan düşük güç moduna benzer şekilde çalışacak.

Gurman’e göre Apple, düşük güç modunu bu yıl içerisinde kullanıma sunacak. Ancak watchOS 9 güncellemesini alacak tüm Apple Watch modelleri bu özellikten faydalanamayacak.

Mevcut Apple Watch akıllı saatlerde güç koruma modu adında bir özellik bulunuyor. Bilindiği üzere bu aktif edildiğinde hemen hemen tüm Apple Watch özellikleri kapatılıyor ve pil ömründen tasarruf elde etmek için yalnızca saat gösteriliyor. Bu, acil durumlar için işe yarasa da uygulamalara ve diğer işlevlere erişmek için Apple Watch’un yeniden başlatılması gerekiyor.

Apple Watch Series 8 özellikleri ortaya çıkıyor

Son söylentilere göre Watch 8, mevcut Series 7’ye kıyasla küçük bir yükseltme olacak. Watch 8’in daha büyük ekrana rağmen Series 6’yı temel alan Series 7 ile aynı dahili özelliklere sahip olmasının yanı sıra 41mm ve 45mm versiyonlarıyla aynı güncel tasarımı koruyacak. Apple’ın ekstrem sporlara yönelik sağlam bir model üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. Apple Watch 6 tasarımını temel alan, daha büyük çerçevelere sahip, Series 8 ile aynı işlemciden güç alan yeni bir Apple Watch SE de görebiliriz.

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Apple Watch Series 8 daha gelişmiş güç modu özelliği sunacak