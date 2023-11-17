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    Amazon'da kısa süreliğine büyük indirimler başladı: Apple Watch, iPad, Nespresso, Puma ayakkabı

    Apple Watch Series 8, iPad Air, Puma spor ayakkabılar ve Nespresso kapsüllü kahve makinesinde dikkat çeken indirimler başladı. İndirime giren ürünlerin listesi burada.
    Amazon'da Apple Watch ve iPad indirime girdi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar başladı. Saat 14.00'te başlayan Flaş Fırsatlar'da stoklarla sınırlı indirimler sunuluyor.

    Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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