Apple Watch Ultra 2 parçalarına ayrıldı: Ne gibi değişiklikler var?

Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül ayında düzenlediği etkinliğin yıldızları arasında Apple Watch Ultra 2 de vardı. Akıllı saat iFixit ekibi tarafından hemen parçalarına ayrılan ürünlerden biri oldu. Bunun sonucunda da cihazın önceki modele kıyasla ne gibi değişiklikler içerdiği ortaya çıktı.

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iFixit uzmanlarının tespit ettiği ilk şey Apple Watch Ultra 2'nin son zamanlarda çok konuşulan microLED ekran içermemesi oldu. Ancak buna rağmen ekranın son derece net olduğunu belirtmek gerekir. Cihazın arka panelini tutan dört vida olduğu ve aynı zamanda 1.92 inçlik ekranı sabitlemek için özel bir ısı tabancası kullandığı keşfedildi.

Pil, işlemci ve depolama alanı

Sökme işlemi sırasında ortaya çıkan yeniliklerden biri, orijinal Apple Watch Ultra'ya göre yüzde 4'lük bir artışla 564 mAh'a yükeslen pil kapasitesi oldu. Hatırlayacağını üzere şirket ilk modelde 542 mAh değerinde bir bataryaya yer vermişti. Yeni akıllı saatte ufak da olsa bu yönde bir iyileştirme var. Elbette ki yeni versiyondaki tek değişiklik bununla sınırlı değil.

Tam Boyutta Gör Cihazdaki dahili depolama alanı 32 GB'tan 64 GB'a çıkarıldı. Ayrıca artık U1 yerine U2 çipi kullanıyor. Yeni çip konum takibinde daha iyi ve Bul uygulamasında daha hassas takip sağlıyor. Apple Watch Ultra 2'deki ciddi yeniliklerden biri de S9 işlemci ile donatılmış olması. Önceki S8 ile karşılaştırıldığında %30'luk bir performans artışı söz konusu. Bu da transistör sayısının %60 oranında artırılmasıyla mümkün hale geldi.

Apple Watch Ultra 2'nin ekranı safir kristalden yapıldığı için son derece dayanıklı ve çizilmeye karşı dirençli. Taptic Engine, boyut ve ağırlık açısından geçen yılla aynı kalmış gibi görünüyor. Uzmanlara göre Apple'ın diğer bileşenlere ve sensörlere daha fazla yer açabilmek için bunu küçültmeyi düşünmesi mantıklı olabilir.

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Apple Watch Ultra 2 parçalarına ayrıldı: Ne değişiklikler var?