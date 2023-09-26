Apple Watch Ultra 2 parçalarına ayrıldı: Ne gibi değişiklikler var?

iFixit uzmanlarının tespit ettiği ilk şey Apple Watch Ultra 2'nin son zamanlarda çok konuşulan microLED ekran içermemesi oldu. Ancak buna rağmen ekranın son derece net olduğunu belirtmek gerekir. Cihazın arka panelini tutan dört vida olduğu ve aynı zamanda 1.92 inçlik ekranı sabitlemek için özel bir ısı tabancası kullandığı keşfedildi.
Pil, işlemci ve depolama alanı
Sökme işlemi sırasında ortaya çıkan yeniliklerden biri, orijinal Apple Watch Ultra'ya göre yüzde 4'lük bir artışla 564 mAh'a yükeslen pil kapasitesi oldu. Hatırlayacağını üzere şirket ilk modelde 542 mAh değerinde bir bataryaya yer vermişti. Yeni akıllı saatte ufak da olsa bu yönde bir iyileştirme var. Elbette ki yeni versiyondaki tek değişiklik bununla sınırlı değil.
Apple Watch Ultra 2'nin ekranı safir kristalden yapıldığı için son derece dayanıklı ve çizilmeye karşı dirençli. Taptic Engine, boyut ve ağırlık açısından geçen yılla aynı kalmış gibi görünüyor. Uzmanlara göre Apple'ın diğer bileşenlere ve sensörlere daha fazla yer açabilmek için bunu küçültmeyi düşünmesi mantıklı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.