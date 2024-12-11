Apple Watch Ultra 3 ile gelebilecek iki önemli özellik ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 14 ile uydu bağlantısı özelliğini tanıttı. Belli ülkelerle sınırlı olan bu özellik, yeni iPhone 16 serisinde de mevcut. Uydu bağlantısı özelliği acil servislerle iletişim kurmakla sınırlıydı. Daha sonra yol yardımı ve uydu üzerinden mesajlaşma ile genişletildi. Mark Gurman'a göre özellik gelecek yıl Apple Watch Ultra 3'e entegre edilecek.

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Apple Watch Ultra 3, uydu bağlantısı ve kan basıncı takibi özelliğiyle gelebilir

Bu ekleme, hücresel hizmetin bulunmadığı şebeke dışı alanlarda güvenliği artıracak. Uydu bağlantısı şu anda iPhone'lar için iki yıl boyunca ücretsiz olsa da Apple Watch Ultra'da bu hizmet için ücret alıp almayacağı henüz belli değil.

Apple, uydu bağlantısına ek olarak, Apple Watch'un dahili bileşenlerinde önemli bir değişiklik planlıyor. Gurman, Apple'ın bazı modellerde Intel'in hücresel modemlerinden MediaTek tarafından geliştirilen sürümlere geçeceğini belirtiyor.

Gurman, ayrıca Apple'ın muhtemelen 2025'e kadar Apple Watch için kan basıncı takibi özelliğini sunmak için çalıştığını bildiriyor. Bu özellik, kan basıncı eğilimlerini izleyecek ve kullanıcıları olası hipertansiyon konusunda uyaracak ancak kesin ölçümler sağlamayacak. Erken teşhis, kalp hastalığı ve felci önlemede önemli olabilir. Bu özelliğin Apple Watch Ultra 3'te olması bekleniyor ancak diğer modellere de dahil edilebilir.

Gurman, bu yeniliklerin özellikle yavaş büyüme döneminden sonra Apple Watch'a olan ilgiyi yeniden canlandırmaya yardımcı olabileceğini ve tüketicilere yeni modele geçmek için daha fazla neden vereceğini belirtiyor.

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Apple Watch Ultra 3'ün iki önemli özelliği ortaya çıktı