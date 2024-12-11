Apple Watch Ultra 3 ile gelebilecek iki önemli özellik ortaya çıktı

Apple Watch Ultra 3, uydu bağlantısı ve kan basıncı takibi özelliğiyle gelebilir
Bu ekleme, hücresel hizmetin bulunmadığı şebeke dışı alanlarda güvenliği artıracak. Uydu bağlantısı şu anda iPhone'lar için iki yıl boyunca ücretsiz olsa da Apple Watch Ultra'da bu hizmet için ücret alıp almayacağı henüz belli değil.
Apple, uydu bağlantısına ek olarak, Apple Watch'un dahili bileşenlerinde önemli bir değişiklik planlıyor. Gurman, Apple'ın bazı modellerde Intel'in hücresel modemlerinden MediaTek tarafından geliştirilen sürümlere geçeceğini belirtiyor.
Gurman, ayrıca Apple'ın muhtemelen 2025'e kadar Apple Watch için kan basıncı takibi özelliğini sunmak için çalıştığını bildiriyor. Bu özellik, kan basıncı eğilimlerini izleyecek ve kullanıcıları olası hipertansiyon konusunda uyaracak ancak kesin ölçümler sağlamayacak. Erken teşhis, kalp hastalığı ve felci önlemede önemli olabilir. Bu özelliğin Apple Watch Ultra 3'te olması bekleniyor ancak diğer modellere de dahil edilebilir.
Gurman, bu yeniliklerin özellikle yavaş büyüme döneminden sonra Apple Watch'a olan ilgiyi yeniden canlandırmaya yardımcı olabileceğini ve tüketicilere yeni modele geçmek için daha fazla neden vereceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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