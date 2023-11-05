Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta, bazı Apple Watch kullanıcıları watchOS 10.1’e güncelledikten sonra saatlerinde aşırı pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunu yaşadıklarını bildirmişti. Apple, pil sorununun yakında yayınlanacak watchOS güncellemesiyle çözüleceğini söyledi. Ancak şirket, sorunun neden kaynaklandığı, kaç kullanıcının etkilendiği, tüm Apple Watch modellerinin etkilenip etkilenmediği konusunda bir bilgi paylaşmadı.

watchOS 10.1 şikayetleri: Hızlı pil tüketimi ve aşırı ısınma! 1 hf. önce eklendi

Eski modelleri de etkiliyor

watchOS 10.1 güncellemesinin yayınlanmasından bu yana Apple destek topluluğu ve çeşitli sosyal medya platformlarında bu sorunla ilgili şikayetler açıldı. Sorun, Apple Watch Series 5 gibi eski modellerden en yeni Apple Watch Ultra 2’ye kadar çeşitli modelleri etkiliyor gibi görünüyor. Bu arada Apple’ın watchOS 10.1 çalıştıran Apple Watch’un iOS 17 yüklü iPhone ile eşleştirilmesi durumunda güç tüketiminin artacağına ilişkin bir açıklaması olmuş ve sorunun iOS 17.1 güncellemesi ile çözüldüğü belirtilmişti ancak anlaşılan o ki, aşırı pil tüketimi sorunu devam ediyor ve bir watchOS güncellemesi gerekli.

Apple Watch’un pil tüketim sorunu muhtemelen watchOS 10.1.1 güncellemesiyle çözülecek, Aralık ayında yayınlanması beklenen watchOS 10.2’ye kalmayacak. iPhone tarafında Kasım ayı içinde iOS 17.1.1 güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.

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Apple Watch'un pil sorununu çözecek watchOS güncellemesi geliyor