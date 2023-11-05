Apple Watch'un pil sorununu çözecek watchOS güncellemesi geliyor

Eski modelleri de etkiliyor
watchOS 10.1 güncellemesinin yayınlanmasından bu yana Apple destek topluluğu ve çeşitli sosyal medya platformlarında bu sorunla ilgili şikayetler açıldı. Sorun, Apple Watch Series 5 gibi eski modellerden en yeni Apple Watch Ultra 2’ye kadar çeşitli modelleri etkiliyor gibi görünüyor. Bu arada Apple’ın watchOS 10.1 çalıştıran Apple Watch’un iOS 17 yüklü iPhone ile eşleştirilmesi durumunda güç tüketiminin artacağına ilişkin bir açıklaması olmuş ve sorunun iOS 17.1 güncellemesi ile çözüldüğü belirtilmişti ancak anlaşılan o ki, aşırı pil tüketimi sorunu devam ediyor ve bir watchOS güncellemesi gerekli.
Apple Watch’un pil tüketim sorunu muhtemelen watchOS 10.1.1 güncellemesiyle çözülecek, Aralık ayında yayınlanması beklenen watchOS 10.2’ye kalmayacak. iPhone tarafında Kasım ayı içinde iOS 17.1.1 güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.