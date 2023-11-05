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    Apple Watch'un pil sorununu çözecek watchOS güncellemesi geliyor

    watchOS 10.1'e güncellenen bazı Apple Watch'larda aşırı pil tüketimine yol açan bir sorunun ortaya çıkmasından sonra Apple'dan açıklama geldi.                   
    watchos 10.1 pil sorunu güncelleme geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta, bazı Apple Watch kullanıcıları watchOS 10.1’e güncelledikten sonra saatlerinde aşırı pil tüketimi ve aşırı ısınma sorunu yaşadıklarını bildirmişti. Apple, pil sorununun yakında yayınlanacak watchOS güncellemesiyle çözüleceğini söyledi. Ancak şirket, sorunun neden kaynaklandığı, kaç kullanıcının etkilendiği, tüm Apple Watch modellerinin etkilenip etkilenmediği konusunda bir bilgi paylaşmadı.

    Eski modelleri de etkiliyor

    watchOS 10.1 güncellemesinin yayınlanmasından bu yana Apple destek topluluğu ve çeşitli sosyal medya platformlarında bu sorunla ilgili şikayetler açıldı. Sorun, Apple Watch Series 5 gibi eski modellerden en yeni Apple Watch Ultra 2’ye kadar çeşitli modelleri etkiliyor gibi görünüyor. Bu arada Apple’ın watchOS 10.1 çalıştıran Apple Watch’un iOS 17 yüklü iPhone ile eşleştirilmesi durumunda güç tüketiminin artacağına ilişkin bir açıklaması olmuş ve sorunun iOS 17.1 güncellemesi ile çözüldüğü belirtilmişti ancak anlaşılan o ki, aşırı pil tüketimi sorunu devam ediyor ve bir watchOS güncellemesi gerekli.

    Apple Watch’un pil tüketim sorunu muhtemelen watchOS 10.1.1 güncellemesiyle çözülecek, Aralık ayında yayınlanması beklenen watchOS 10.2’ye kalmayacak. iPhone tarafında Kasım ayı içinde iOS 17.1.1 güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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