iOS 17.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler 2 gün önce eklendi

watchOS 10.1 ile gelen yenilikler

watchOS 10.1 ile NameDrop özelliği artık Apple Watch’larda da kullanılabiliyor. NameDrop, Apple Watch’u başka bir Apple Watch ya da iPhone’a dokundurarak hızlıca iletişim bilgilerinin paylaşılmasını sağlıyor. Güncelleme aynı zamanda Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinde çift dokunuş hareketini kullanmayı mümkün kılıyor. Çift dokunma, işaret parmağıyla baş parmağın birbirine iki kez dokunulmasıyla etkinleştirilebilen ve telefon aramalarını yanıtlamak, sonlandırmak, alarmı durdurmak gibi bir dizi işlemi mümkün kılan yeni saatlere özel bir özellik.

Hava Durumu’nda şehirlerin iPhone ile saat arasında eşzamanlanmamasından kaynaklı hava durumu komplikasyonunun boş veri göstermesi, Watch Ultra 2’de yüksekliğin doğru gösterilmemesi, Assistive Touch’ın kapatıldıktan sonra beklenmedik şekilde beyaz seçim kenarlığı görüntülemesi, ekranda kaydırma çubuğunun beklenmedik şekilde görünmesi gibi bir dizi hata da watchOS 10.1 güncelleme ile çözüldü.

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Tim Cook paylaştı: watchOS 10.1 ile beklenen özellik geldi